Yaralı doğan yavrusu güvenli ellerde

13 şehidin katili işte o alçak!

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Yaralı halde bulunan yavru doğan, Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği görevlilerince tedavisinin yapılabilmesi için Terme Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne teslim edildi.

Yavru doğan dün saat 10.00 sıralarında Ayvacık'ta Fatih Sultan Mehmet Mahallesi civarında yaralı ve bakıma muhtaç halde Ayvacık İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince bulundu. Yaralı olduğu anlaşılan yavru doğan tedavisinin yapılabilmesi için Terme Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne teslim edildi.

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