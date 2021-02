Cuma hutbesinde 'korona' uyarısı

Korona virüsü (Covid19) vaka sayısında Türkiye’de ilk sıralarda yer alan Samsun’da camilerde cemaat, cuma hutbesinde korona virüse karşı uyarıldı.

Nüfusa göre vaka oranında Türkiye’de ilk sıralarda yer alan Samsun’da cuma hutbesinde korona virüse ve uyulması gereken tedbirlere yer verildi. Hutbede yer alan ifadeler özetle şöyle:

“Mart ayından bu güne kadar bütün dünyayı etkisine alan korona virüs hastalığı ile bütün dünya mücadele ediyoruz. Ülkemizde de hastalığın etkilerini en aza indirmek için, sağlık çalışanlarımız hastanelerde, ililçe sağlık müdürlüklerinde, aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde gecesini gündüzüne katarak çalışmaktalar. Allah tüm sağlık çalışanlarımızdan razı olsun. Sağlık çalışanlarımız kendi canlarını hiçe sayacak kadar fedakârlık gösterirken bize de görevler düşüyor. Öncelikle toplu bulunma ihtimalinin çok olduğu yerlerde kalabalıklar oluşturmamalıyız. Alışveriş yaptığımız marketlerde, sokakta, caddede, resmi kurum ve kuruluşlarda, sağlık kuruluşlarında kısaca kalabalıkların olduğu her yerde birbirimizle aynı şu anda burada olduğu gibi fiziksel mesafeyi; aralarımızda en az 1,5 metre olacak şekilde gözetmeli, teması da en aza indirmeliyiz. Sarılmak, tokalaşmak, yakın mesafeden sohbet etmek bunları salgının etkisi en aza indirilene kadar, yok edilene kadar bırakmamız gerekiyor. Bu süreçte kapalı ortamlarda da bulunmamaya özen gösterelim, ev ve komşu ziyaretlerine ara verelim, birbirimizle fiziksel mesafeyi ihlal edecek yakınlıkta bulunmayalım. Cenaze ve taziyeler zaman zaman kalabalık ortamlara neden olmaktadır. Hastalık yönünden bulaşmayı arttıran özellikle bu gibi kalabalık ortamlarda bulunmamaya gayret edelim. Hastalık riskinin arttığını bilerek tedbiri elden bırakmayalım. Toplu alanlarda bulunduğumuz her anda; kişisel maskelerimizi, ağzımızı ve burnumuzu tamamen örtecek şekilde kullanmaya dikkat edelim. Maske bulaşıcı hastalıklardan korunmada önemli bir koruyucudur. Maskelerimizin nemlenmesi halinde yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir. Bu süre içinde temizliğe de çok önem vermemiz lazım. Özellikle ellerimizi sık sık bol sabun ve suyla yıkayalım. Genel temizlik kurallarına dikkat edelim. Ellerimizle gözlerimize, burnumuza dokunmayalım. Mümkünse her yerde kullanılan dezenfektan, kolonya gibi temizlik malzemelerinden yanımızda taşıyalım. Sık sık kullanalım. Ama şunu unutmayalım ki en önemli temizlik aracı sabun ve sudur. Hastalıktan korunmak için aşılanmamız da gerekiyor. Sağlık Bakanlığı öncelikli kişilerden başlayarak herkesi kapsayacak şekilde aşılama programına bir ay önce başladı. Önce sağlık çalışanlarımız, sonra 85 yaş ve üstü vatandaşlarımızla 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanması çalışmalarına başlandı. Aşı olabilmek için randevu almak gerekiyor. Alo 182’den veya merkezi hekim randevu sistemi (MHRS) den randevu almamız gerekiyor. Randevu almakta zorluk yaşayanlarımız olabilir. Bu kişiler aile hekimlerinden ilçe sağlık müdürlüklerinden, akraba, eşdost ve yakınlarından, biz din görevlilerinden, mahalle muhtarlarından yardım alabilirler.”

