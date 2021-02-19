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OKA ve TİM iş birliği ile ihracat seferberliği eğitimi

İHA

OKA ve TİM iş birliği ile ihracat seferberliği eğitimi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından “Katma Değerli Üretim ve İhracat Sonuç Odaklı Programı” kapsamında ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) iş birliği ile “KOBİ İhracat Seferberliği Amasya Çevrim İçi Eğitim Programı” düzenlendi.
Program, OKA Genel Sekreter İ. Ethem Şahin ve Ajans Yönetim Kurulu Üyesi Amasya TSO Başkanı Murat Kırlangıç’ın değerlendirmeleri ile Amasya YDO Koordinatörü Erdin Güden’in “Amasya Yatırım Ortamı ve Dış Ticareti” konulu sunumu ile başladı. Eğitim seansları ile devam ederken; 19 Şubat Cuma günü OKA Yönetim Kurulu Üyesi, Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve TİM Başkanı İsmail Gülle’nin kapanış konuşmaları ile sona erdi. Eğitime 273 katılımcı başvuru yaptı. KOBİ İhracat Seferberliği Amasya Çevrim İçi Eğitim Programı ile TR83 Bölgesi'ndeki KOBİ'lerin ihracata özendirilmesi, ihracat destekleri, ihracata yönelik yatırım destekleri, pazar analizi ve finansmanı hakkında bilgilendirilmesi ve dış ticaret alanında dijital dönüşümün teşvik edilmesi amaçlandı. Bu bağlamda programda, Ticaret Bakanlığı, KOSGEB, Türk Eximbank gibi ulusal anlamda ihracat konusunda yetkili birçok kurum tarafından eğitim seansları gerçekleştirildi.

“Katma değerli üretim ile ihracatın geliştirilmesi amaçlanmaktadır”
Programın açılışını yapan OKA Genel Sekreteri İ. Ethem Şahin konuşmasında, ajansın katma değerli üretim ile ihracatın geliştirilmesini amaçladığını vurgulayarak, “Katma Değerli Üretim ve İhracat Sonuç Odaklı Programı kapsamında, bölgenin ekonomik kalkınma ivmesini artırmak üzere ihracatın geliştirilmesine odaklanarak gerek işletmelerin gerekse işletmelere hizmet veren kurum ve kuruluşların kurumsal kapasitelerinin artırılması, katma değerli üretim ile ihracatın geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ajansımız bünyesinde kurulan TR83 Bölgesi Rekabetçilik ve Dış Ticaret Destek Merkezi, dış ticaret bilgi kaynaklarını kullanarak TR83 Bölgesi’nde yer alan KOBİ’lerin uluslararası pazarlardan pay alabilmeleri için rekabet güçlerinin artırılması ve dışa açılmalarının desteklenmesi konusunda önemli bir rol üstlenmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gördüğü konular arasında yer alan 'yönetim danışmanlığı' kapsamında, 2020 yılında, dış ticaret alanında 'Uygulamalı İhracat Danışmanlığı' uygulanmıştır. Bölgede hiç ihracat yapmamış 20 firmaya ihracat danışmanlığı desteği sağlanmıştır. Böylelikle bölgede yeni ihracatçı firma sayısının artırılması hedeflenmiştir. 2020 yılında 23 milyon TL Ajans desteği hedefli, “Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı’na çıkılmış olup 'organize sanayi bölgelerinde sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılarak OSB’lerde faaliyet gösteren işletmelerin kaynak verimliliklerinin ve TR83 Bölgesi’ndeki OSB’lerin yatırımcılar için cazibesinin artırılması' hedeflenmektedir” dedi.

“Amasya’nın ürettiğini yurt dışı pazarlara satabilmesinde gelişmeye açık bir potansiyeli bulunmaktadır”
Programın kapanışını gerçekleştiren OKA Yönetim Kurulu Üyesi, Amasya Valisi Mustafa Masatlı ise Amasya’nın üretim ve imalattaki başarısının yanı sıra ihracat ile ürettiğini yurt dışı pazarlara satabilmesinde gelişmeye açık bir potansiyeli bulunduğuna dikkat çekerek, “Amasya’da 4 adet Organize Sanayi Bölgesi ve 8 adet küçük sanayi sitesi bulunmaktadır. Küçük sanayi sitelerinde bin 500’ün üzerinde iş yerinde yaklaşık 3 bin kişi istihdam edilmektedir. Organize Sanayi Bölgelerimizde ise yaklaşık 5 bin 500 kişi istihdam edilmektedir. İlimiz, üretim ve imalattaki başarısının yanı sıra ihracat ile ürettiğini yurt dışı pazarlara satabilmesinde ise gelişmeye açık bir potansiyeli bulunmaktadır. Amasya, sahip olduğu doğal taş rezervleri sayesinde adını yurtdışına duyurmayı başarmıştır. Geniş ürün gamı ve organize sanayi bölgelerindeki çağdaş işleme teknolojisine sahip firmaları ile Amasya, mermer ürünlerini 40’tan fazla ülkeye ihraç etmektedir. İlin ihracatında mermer, ankastre ve mutfak ürünleri önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2019 yılında ilimiz, 114 milyon dolar ihracat ve 44 milyon dolar ithalat gerçekleştirmiştir. Toplam dış ticaret hacmi ise yaklaşık 160 milyon dolardır. İlimizde, Amasya Gümrük Müdürlüğü’müzün bulunmasına rağmen firmalarımızın gümrükleme işlemlerini çeşitli nedenlerden şehir dışında gerçekleştirmesi dış ticaret verilerimizin ve ihracat rakamlarımızın olduğundan daha az çıkmasına sebebiyet vermektedir. Çağın talepleri doğrultusunda, tüketicilerin beklentisine uygun somut ürün ve hizmetlerin üretilerek ihracatımızın artırılması bölgemizde ve ilimizde bu konuda en üst standartta hizmet üretmek üzere gerekli altyapı ve üstyapı yatırımlarının yapılmasını gerektirmektedir” şeklinde konuştu.

“Yeni rekorlara ihracatı tabana yayarak ulaşabiliriz”
Vali Mustafa Masatlı ile birlikte kapanış konuşmasını yapan TİM Başkanı İsmail Gülle ihracatı tabana yayarak ulaşabileceğini söyleyerek, “İhracatta yeni rekor hedeflerine ihracatı tabana yayarak ulaşabileceğimizi biliyoruz. Bu eğitim de bu yöndeki hedeflerimizin bir ürünüdür. Son 2 yılda ihracat ailesine 35677 firma katıldı. TİM KOBİ İhracat Seferberliği Eğitimleri ile Anadolu’nun dört bir köşesinde ihracat potansiyeli olan her firmaya ulaşmayı hedefliyoruz. Son 2 Yılda 10’u ülkemizde, 1’i KKTC’de olmak üzere 11 KOBİ İhracat Seferberliği Eğitimi düzenledik. Eğitimlerimiz kapsamında fiziki ve çevrim içi olarak toplamda 1120 kişiye eğitim verdik” ifadelerini kullandı.

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