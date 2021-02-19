Sahte banka görevlisine 23 bin 764 lira kaptırdı

13 şehidin katili işte o alçak!

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Samsun'da bir kişi, kendisini telefonla arayan sahte banka görevlisi tarafından 23 bin 764 lira dolandırıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.S.(55), kendisini telefonla arayan ve bir bankanın müşteri hizmetlerinden aradığını söyleyen dolandırıcıya banka ve kimlik bilgilerini verdi. Dolandırıcı O.S.'yi 23 bin 764 lira dolandırdı. Dolandırıldığını öğrenen O.S. polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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