Polisten vatandaşa bilgilendirme

13 şehidin katili işte o alçak!

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– Samsun’da polis ekipleri sürücü ve yayalara yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Meydanı çevresinde sürücüler ve yayalara yönelik olarak; Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından, trafik kazalarının meydana gelmesine sebebiyet veren başlıca kural ihlalleri ile “trafikte yaya önceliği” bilincinin oluşturulması ve “kış lastiği” kullanımının önemi gibi hususlarda vatandaşları bilgilendirme, bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında el broşürleri dağıtıldı.

Trafik kazalarının önlenmesi noktasında en az denetim faaliyetleri kadar öneme haiz olan eğitim faaliyetlerinin de yıl boyunca ilin değişik bölgelerinde devam ettirileceği bildirildi.

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