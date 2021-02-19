Samsun’da kış lastiği kullanmayan 113 araca ceza

13 şehidin katili işte o alçak!

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– Samsun’da kış lastiği kullanmadığı tespit edilen 113 araca idari para cezası uygulandı.

Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İlimizde 1 Aralık 2020 17 Şubat 2021 tarihleri arasında Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü trafik görevlilerince yapılan kış lastiği denetimlerinde yolcu ve eşya taşımacılığı yapan 58 bin 966 araç kontrol edilmiş, kış lastiği kullanmadığı tespit edilen 113 araca Karayolları Trafik Kanunu'nun 65/A maddesi gereğince 846’şar TL idari para cezası uygulanmıştır. Kış lastiği zorunluluğu devam eden süreçte etkin denetimlerin sürdürüleceği, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için zorunluluk bulunmayan hususi araçlarında da kış lastiği kullanmalarının faydalı olacağı hususu kamuoyuna duyurulur” denildi.

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