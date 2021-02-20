Aşı ekipleri komando gibi: Kar ve baraj onlara engel olamadı Aşı vurulan vatandaşlar: "Allah devletimize zeval vermesin"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aşı ekipleri komando gibi: Kar ve baraj onlara engel olamadı Aşı vurulan vatandaşlar: "Allah devletimize zeval vermesin"

İHA

Aşı ekipleri komando gibi: Kar ve baraj onlara engel olamadı Aşı vurulan vatandaşlar: "Allah devletimize zeval vermesin"

Samsun’da önce araçlarla 10’larca kilometre yol kat ettiler, daha sonra önlerine çıkan Türkiye’nin 3. büyük barajını feribotla aştılar, en sonunda karla kaplı dağları da geçip ailelere ulaştılar. Adeta komando gibi hareket eden sağlıkçılar, aşılarını yaptıkları yaşlı vatandaşların dualarını aldılar.
Samsun'da son günlerde etkili olan yoğun kar yağışına rağmen Kovid19 aşısı uygulanmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanlığı Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri sıfırın altında 8 derece soğukta Altınkaya Baraj Gölü'nü feribotla aşarak 65 yaş üstü vatandaşlara evlerinde aşı yaptılar.
Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan tabloda Karadeniz Bölgesi'nde en çok korona aşısı yapılan il olan Samsun'da aşı ekipleri zorlu hava şartlarına aldırış etmeden korona virüs aşısı yapmaya devam ediyor. Son günlerde dondurucu soğukların etkili olduğu Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kar kalınlığı 60 santimetreyi buldu. Vezirköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü aşı ekipleri Samsun merkeze 150 kilometre uzaklıktaki Altınkaya Mahallesi'ne ulaşmak için önce araçla Altınkaya Baraj Gölü kenarına geldi. Burada araçlar feribotlara yüklendi. Feribotlarla Altınkaya Baraj Gölü'nün karşı yakasına geçildi. Feribottan inen araçlar kilometrelerce karlı yolu kat etti. Bazı araçlar ise buz engeline takıldı. Bazı yerlerde yürümek zorunda kalan aşı ekipleri zorlu bir yolculuk sonunda Altınkaya Mahallesi'ndeki evlere ulaştı. Sağlıkçıların bu zorlu yolculuğu ise drone ile havadan görüntülendi.
Evlerin kapısını çalan sağlıkçılar, yaşlılar tarafından sıcakkanlılıkla karşılandı. Aşıya ulaşmakta güçlük çeken Emine(79) ve Hüseyin (79) Öksüzoğlu çiftine evinde aşı yapan ekipler, onların dualarını aldı.
Sağlıkçıların kapılarına kadar geldiklerini belirten Mehmet Öksüzoğlu, "Sağlık çalışanlarına Allah yardım etsin. Kapımıza kadar kar kış demeden geliyorlar. Böyle hiç bir devlet yok. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.
Evde felçli eşine bakan Fadime Kaya ise "Vezirköprü'ye gidemiyorum. Hastam var. Yerinden kalkamıyor. Sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ederim" diye konuştu.
Samsun'da korona virüs aşı uygulaması devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tavuk döner de zamlandı
YEREL HABERLER Tavuk döner de zamlandı
Vakalar arttı, Vali Dağlı uyardı
YEREL HABERLER Vakalar arttı, Vali Dağlı uyardı
Samsun’da kış lastiği kullanmayan 113 araca ceza
YEREL HABERLER Samsun’da kış lastiği kullanmayan 113 araca ceza
Polisten vatandaşa bilgilendirme
YEREL HABERLER Polisten vatandaşa bilgilendirme
Sahte banka görevlisine 23 bin 764 lira kaptırdı
YEREL HABERLER Sahte banka görevlisine 23 bin 764 lira kaptırdı
Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan 1 kişi tutuklandı, 1 kişi serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan 1 kişi ...
Hediye çekilişi diye cep telefonuna gelen mesajı tıklayınca 2 bin 300 lira dolandırıldı
YEREL HABERLER Hediye çekilişi diye cep telefonuna gelen mesajı ...
Başkan Demirtaş: "Ekiplerimiz teyakkuzda"
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: "Ekiplerimiz teyakkuzda"
Teyzesinin oğlunun silahlı saldırısında yaralandı
YEREL HABERLER Teyzesinin oğlunun silahlı saldırısında yaralandı
Bafra Belediyesi teyakkuzda
YEREL HABERLER Bafra Belediyesi teyakkuzda
OKA ve TİM iş birliği ile ihracat seferberliği eğitimi
YEREL HABERLER OKA ve TİM iş birliği ile ihracat seferberliği ...
Vuruldu, durumunu soran yakınına, 'Bir şey yok ya, ayağıma bir mermi yedim' dedi
YEREL HABERLER Vuruldu, durumunu soran yakınına, 'Bir şey yok ya, ...
Kısıtlama öncesi yoğunluk
YEREL HABERLER Kısıtlama öncesi yoğunluk
Cuma hutbesinde 'korona' uyarısı
YEREL HABERLER Cuma hutbesinde 'korona' uyarısı
Yaralı doğan yavrusu güvenli ellerde
YEREL HABERLER Yaralı doğan yavrusu güvenli ellerde
Geleneksel Türk okçuluğu Sinoplu gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Geleneksel Türk okçuluğu Sinoplu gençlerle buluştu
Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Ambulanslara geçit vermeyen yollar açıldı, hastalar sağlık merkezlerine ulaştırıldı
YEREL HABERLER Ambulanslara geçit vermeyen yollar açıldı, hastalar ...
Vali Dağlı'dan şehit ailesine taziye
YEREL HABERLER Vali Dağlı'dan şehit ailesine taziye
Kar ve buz aktarlara olumsuz yansıdı
YEREL HABERLER Kar ve buz aktarlara olumsuz yansıdı
Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı Samsun’da hamsinin kilosu 20 TL’den satılıyor
YEREL HABERLER Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı Samsun’da hamsinin ...
Samsun'da risk artıyor
YEREL HABERLER Samsun'da risk artıyor
Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi adliyeye ...
Soğuk hava kalp krizini tetikliyor
YEREL HABERLER Soğuk hava kalp krizini tetikliyor