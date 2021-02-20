Samsun Üniversitesi Makine Mühendisliği Doktora Programı açıldı

– Samsun Üniversitesinin Makine Mühendisliği Doktora programının açılması yönündeki başvurusu Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylandı.

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın Samsun Üniversitesi’ne Makine Mühendisliği Doktora Programı kararını değerlendirdi. Samsun Üniversitesi’nin her geçen gün kendini geliştirerek doktora seviyesinde de eğitim verecek olmasının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, “Samsun Üniversitesi Makine Mühendisliği Doktora Programı şehrimize ve bölgemize hayırlı olsun" dedi.

Lisansüstü eğitim oranının üniversitenin gelişmişlik seviyesi ile doğru orantılı olduğunu dile getiren Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın, "Eğitim faaliyetlerinde kalitenin artırılması ve uluslararası anlamda da üniversitemizin gelişimi için yüksek lisans ve doktora programlarımızın açılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Lisansüstü eğitim oranının üniversitenin gelişmişlik seviyesi ile doğru orantılı olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinçle ‘Nitelikli Toplum için Nitelikli Üniversite’ ufkuyla eğitim ve öğretimde niteliğin artırılması yönünde, üniversitemizi daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan ve açılan Makine Mühendisliği Doktora Programımız ile akademik personel ihtiyacını karşılamak, alanında uzman, araştırma ve geliştirmeye önem veren mühendisler yetiştirmek, ülke ve bölge sanayisinin problemlerine etkin ve teknolojik çözümler üretebilecek projeler sunabilmeyi amaçlıyoruz. Samsun Üniversitesi makine mühendisliği doktora programının şehrimize ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyor, bu kapsamda YÖK Başkanı Sayın Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ve emeği geçen akademisyenlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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