OMÜ’den ALES’e gireceklere uyarı

13 şehidin katili işte o alçak!

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) katılacak adayları olumsuz hava koşulları nedeniyle uyardı.



Adayların toplu ulaşımı tercih etmeleri istenen açıklamada, “Değerli ALES adayları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Merkez Kampüs'te 21 Şubat Pazar günü saat 10.15'te uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nda (2020ALES/2) muhtemel olumsuz hava koşulları nedeniyle sorun yaşamamanız için toplu ulaşım araçlarını tercih etmenizi öneririz” denildi.

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