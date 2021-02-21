İş makinesi ve operatör inşaatın altında kaldı

– Samsun’da bir binanın yıkımı sırasında çalışan iş makinesi ve operatör binanın altında kaldı.
Olay, Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde Vali Konağı'nın yakınındaki sahil kısmına yakın 2 katlı bir evin yıkımında meydana geldi. İddiaya göre; yıkım çalışması yapıldığı sırada evin bir bölümü, iş makinesinin üstüne doğru yıkıldı. Operatör yıkımın ardından iş makinesinden çıkartıldı. Olayda iş makinesi operatörünün yaralanmadığı öğrenilirken, olay yerine gelen başka bir iş makinesi ile enkazın altında kalan iş makinası kurtarılmaya çalışıldı.
Çevredeki vatandaşlar, yıkımı yapılan binanın yüksek olmamasının kazanın boyutunu azalttığını söylediler.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.