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(ÖZEL) Depremden kurtulup dünya şampiyonu olan Eda'nın hedefi olimpiyat altını

DHA

(ÖZEL) Depremden kurtulup dünya şampiyonu olan Eda'nın hedefi olimpiyat altını


Zeynep Irmak ÖCALTayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - VAN depreminde enkaz altında kalan, depremden sonra ailesiyle Samsun'a yerleşen, gülle atmada Türkiye´nin ardından 2019´da IPC Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda birinci, Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde de gümüş madalyanın sahibi olan özel sporcu Eda Yıldırım'ın (17) şimdiki hedefi, Tokyo Olimpiyatları'nda ay-yıldızlı bayrağı göndere çekmek. Öğretmeninin yönlendirmesiyle 6 yıl önce tanıştığı gülleyle başarıdan başarıya koşan Yıldırım, "30´lu yaşlarda rakiplerim var, onların yanında kendimi daha güçlü hissediyorum. Onlar gülle attıkça ben daha çok hırslanıyorum" dedi.
2011 yılında meydana gelen Van depreminde göçük altında kalan Eda Yıldırım, depremden sonra ailesiyle birlikte Samsun'a taşındı. Futbol ve atletizmle ilgilenen Yıldırım, resim öğretmeninin yönlendirmesiyle 2015 yılında gülleyle tanıştı. Kısa sürede başarılarıyla dikkat çeken genç sporcu, katıldığı ilk şampiyona olan Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası'ndan gülle atmada, altın madalya kazanarak şampiyon oldu. Uluslararası Paralimpik Komite tarafından 2019 yılında İsviçre'nin Notvil şehrinde düzenlenen 2019 IPC Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Eda Yıldırım, gülle atmada Türkiye'yi temsil etti, 12.05 metrelik derecesiyle yıldızlar kategorisinde şampiyon olarak altın madalya kazandı. Geçen hafta Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen 2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde de yarışan Eda Yıldırım, gülle atma müsabakalarında ilk iki sırayı aldı. Yıldırım 12,19'luk derecesiyle gümüş madalya kazanıp, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları A barajını geçti. Öğretmeninin yönlendirmesiyle tanıştığı gülle atmada, başarıdan başarıya koşan özel sporcunun şimdiki hedefi, koronavirüs salgını nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nda ayyıldızlı bayrağı göndere çekmek.
"HEDEFLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUZ"
Tokyo Olimpiyatları´na gidebilmek için ciddi antrenmanlar yapan genç sporcunun en büyük hedefi ise 2024 Paralimpik Olimpiyatları´nda hem madalya almak hem de Türk bayrağını dalgalandırmak. Hedeflerine ulaşmak için çalıştığını belirten Yıldırım, "2011 Van depremini yaşadık, ben enkazın altından çıkarıldım. Depremin ardından ailemle birlikte Samsun´a taşındık. 23 Nisan Ortaokulu´nda eğitim gördüğüm dönemde Resim Öğretmenim Vildan Göz sayesinde Aytunç Göz´le ardından da sporla tanıştım. Sporla tanıştıktan sonra antrenörlerimle birlikte ciddi antrenmanlar yaptık ve 2019 yılında Dünya Yıldızlar Şampiyonası´nda birinci oldum. Aslında bizim hedefimizdi ve orada ismim açıklandığında gurur duydum, duygularım karmakarışık olmuştu. İstiklal Marşı´nı okuttum ve aynı zamanda rekor kırdım. Geçen hafta da Dubai´de düzenlenen yarışmalara katıldık. Benim bir hedefim vardı, olimpiyat kotasına girmek ve olimpik, paralimpik oyunlarına gitmek. Bunun için A barajını geçtim ama bizim için en önemlisi dünya listesinde 5´inci sıraya girmek. Şu an onun için çalışıyorum. 30´lu yaşlarda rakiplerim var, onların yanında kendimi daha güçlü hissediyorum. Onlar gülle attıkça ben daha çok hırslanıyorum. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için çok çalışıyoruz. Benim en büyük hedefim, 2024 Paralimpik Olimpiyatları´nda hem madalya almak hem de bayrağımızı dalgalandırmak" dedi.
"OLİMPİYATTA BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRMAK İSTİYORUZ"
Eda Yıldırım´ın antrenörü Sinem Yıldırım, "4 yıldır Eda ile birlikte çalışıyoruz. Kendisi özel bir sporcu. Hem kendim spor yapıyorum hem de antrenörlük yapıyorum. Eda, Van depreminden sonra Samsun´a geldi ve okulunda öğretmenleri tarafından fark edildi. Daha sonra 'gülleci olabilir' düşüncesiyle ilgili kişilerle görüşmeler yapıldı. Bugüne kadar ciddi çalışmalar yaptık ve en büyük başarımız, İsviçre´de yapmış olduğumuz Dünya Yıldızlar Şampiyonası´nda Eda´nın birinci olmasıdır, bu yarışlarda ayrıca Dünya Yıldızlar Rekoru´nu da kırdı. Eda ayrıca Atletizm Federasyonu´nda da yarışıyor. Geçen hafta Dubai´de düzenlenen yarışmalara da katıldık ve çok şükür Olimpiyat A Barajı´nı geçtik. 2019 yılında Tunus´ta 10.98´lik bir derecesi vardı, bu derece Dubai´de 12.19 metreye çıktı. Eda daha çok küçük, olimpiyatı şu an hedefliyor olmamız bile bizim için çok büyük bir başarıdır. Şimdi tek hedefimiz, Eda´yı dünya sıralamasında daha önlere taşımak. Bu amaç doğrultusunda çalışıyoruz. İnşallah bir gün olimpiyatlarda yarışırsak, olimpiyatta kürsüde olmak ve bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz. Eda´nın 30´lu yaşlarda rakipleri var. Mart ayında Fransa´ya gideceğiz, hedeflerimiz için çalışıyoruz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Eda Yıldırım'ın antrenman yapması
Muhabir Zeynep Irmak ÖCAL anonsu
Eda Yıldırım röportajı
Antrenör Sinem Yıldırım röportajı
Eda Yıldırım'ın antrenman detayları
Eda Yıldırım'ın olimpiyat atışı görüntüleriDHA-Spor Türkiye-Samsun Zeynep Irmak ÖCALTayfur KARA
2021-02-21 10:54:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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