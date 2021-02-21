İlkadım Belediyesi’nin ilk kreşi hizmete açılıyor

– İlkadım Belediyesi’nin ilk kreşi olan “İlkadım Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakım Evi” hizmete açılıyor.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ın talimatları ile belediye hizmet binasında hizmet verecek olan İlkadım Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakım Evi yeni eğitimöğretim yılında 1 Mart Pazartesi günü 26 yaş çocuk gruplarıyla hizmete başlayacak.

Kreş projesiyle ilgili açıklamada bulunan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İlçemize kazandırdığımız aynı zamanda belediye hizmet binamızda bir ilk olan kreşimizi faaliyete sokuyoruz. Korona virüsü salgını nedeniyle açılışını ertelediğimiz kreşimiz yeni eğitimöğretim yılına 1 Mart itibariyle hizmete başlayacak. Belediye bünyesi tarafından işletilecek olan kreşimizde 2468 ay arası çocuklarımız okul öncesi eğitim alabilecek. 60 öğrenci kapasiteli kreşimizin yeni kayıtları devam ediyor. Covid19 salgını nedeniyle, İlkadım Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğümüz, çocuklar için gereken tüm tedbirleri aldığı kreşimiz 2 ile 6 yaş arası çocuk grupları ile eğitime kapılarını açacak. 08.0017.00 saatleri arasında hizmet verecek kreşimizle ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız Belediye Hizmet Binamızda yer alan kreşimizi ziyaret edebilirler. İlçemize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.



“Profesyonel eğitim”

İlkadım Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nden herkesin yararlanacağını sözlerine ekleyen Başkan Demirtaş, ayrıca şunları söyledi:

“Uzman eğitmenlerimiz eşliğinde düzenli oyun, uyku ve yemek saatlerimizle çocuklarımızın fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal olarak gelişimlerine destek olacağız. Kreşimiz 3 sınıftan oluşup çocuklarımız için geniş ve ferah bir ortam sağlamaya özen gösterdik. Pandemi sürecinde sınıf kapasiteleri 20 iken 10'a düşürdük, her sınıf gruplar halinde yemek, oyun, uyku olmak ile birlikte sınıflar arasında birleşme olmayacak. Çocukların periyodik saatlerde ateş ölçümleri yapılacak. Beslenme listeleri gıda mühendisleri tarafından protein ve kalorilerine göre aylık olarak hazırlanacak. Ekiplerimiz tarafından aynı zamanda günlük olarak kreş dezenfektesi sağlanacak. Tüm İlkadımlı ebeveynlerini kreşimize davet ediyoruz. Çocuklarımızın eğitim hayatlarına ışık tutmayı, ailelerin ise iş hayatından geri kalmamalarını sağlamayı hedefliyoruz.”

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