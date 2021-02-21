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Samsun’da yatırım talebi artarak devam ediyor Yatırım tutarı 2 milyar 234 milyon TL olan 109 proje teşvik kapsamına alındı

İHA

Samsun’da yatırım talebi artarak devam ediyor Yatırım tutarı 2 milyar 234 milyon TL olan 109 proje teşvik kapsamına alındı

– Samsun’da 2 milyar 234 milyon TL olan 109 proje teşvik kapsamına alındı.
Samsun’da hayata geçirilmesi planlanan ve sabit yatırım tutarı 2 milyar 234 milyon TL olan 109 proje teşvik kapsamına alındı. Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsü salgınına rağmen yatırımcıların teşvik başvuruları 2020 yılında bir önceki yıla göre artış gösterdi ve Samsun’da 2020 yılında düzenlenen teşvik tutarında 2019 yılına göre yüzde 56 artış gerçekleştirdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve ortaileri teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi, ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması ve kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla yatırım yapacak firmalara sigorta primi, KDV istisnası, vergi indirimi, gelir vergisi stopajı, faiz veya kar payı desteği gibi avantajlar sunan Yatırım Teşvik Belgesi düzenleniyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenen projelerin tamamlandığında 3 bin 270 kişiye istihdam sağlanması beklendiğini belirten Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “2020 yılında teşvike bağlanan yatırımların sektörel dağılımına bakıldığında, 78 belge ile imalat sanayisi projelerinin çoğunlukta olduğu görülmektedir. Hizmet sektöründe 24, enerji sektöründe 2, tarım sektöründe ise 5 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Yatırım teşvik belgesi sabit yatırım tutarının yüzde 46'sını imalat sektörü yatırımları oluşturmaktadır. Sabit yatırım tutarı 2 milyar 234 milyon TL olan 109 adet projenin, 1 milyar 506 milyon TL’lik kısmını 69 komple yeni proje, 563 milyon TL’lik kısmını 27 genişletme projesi, 164 milyon TL’lik kısmını 13 diğer kategorisindeki projeler kapsamaktadır. Teşviklendirilen yatırım projeleri, devletin sağladığı sigorta primi işveren hissesi, yüzde 80'e varan vergi indirimi, faiz yardımı, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası gibi desteklerden faydalanacaktır. Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından geçen yıl Samsun’da yatırım süreci tamamlanan 31 projeye tamamlama vizesi verilmiştir. Bu yatırımların 24’ünü komple yeni, 3’ünü genişletme, 4’ünü diğer kategorisindeki projeler oluşturdu. Sabit yatırım tutarı 174 Milyon TL’yi bulan tamamlama vizesi verilen projelerle 463 kişi iş sahibi oldu” dedi.
Şehrin potansiyelinden de bahseden Vali Dağlı, şunları söyledi:
“Ülkemizin Karadeniz’e açılan kapısı konumunda olan Samsun, ana metal ve fabrikasyon metal sanayi, otomotiv yedek parça, kauçuk ve plastik ürünler, savunma sanayi medikalcerrahi aletler, gıda, lojistik, tarım ve turizm başta olmak üzere pek çok alanda bütün yatırımcılara elverişli imkanlar sunmaktadır. Her açıdan bölgesel merkez durumunda olan Samsun, gelişmiş sanayi altyapısı, deniz, kara, havayolu ve demiryolu ulaşımı bağlantıları, nitelikli iş gücü ve potansiyeli, coğrafi, stratejik ve jeopolitik konumu ve tarihten gelen ticaret kültürü, sanayi, üretim ve ulaşım konularındaki tecrübe ve birikimleri sayesinde yeni yatırım yapmak isteyen girişimciler için mevcut, devam eden ve yapılacak yeni OSB’leriyle Karadeniz Bölgesi’nin en önemli ili ve cazibe merkezidir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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