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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarihe sahip çıkıp yeniden canlandırıyor

İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarihe sahip çıkıp yeniden canlandırıyor

– ‘Milli Mücadele şehri’ Samsun’un kültürel değerlerinden Subaşı Meydanı, tarihi dokusuna yeniden kavuşturularak turizme kazandırılacak. Samsun Büyükşehir Belediyesi, tarihine sahip çıkarak 513 yıllık Sadi Bey Mescidi ile Hamidiye Çeşmesi’ni aslına uygun şekilde yeniden inşa edecek.
Samsun’u modern bir kent haline getirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Subaşı Meydanı’nı tarihi dokusuna kavuşturuyor. 1420 yılında yapılan Subaşı Yeraltı Camii ve 1891 yılında yapılan 534 metrelik Hamidiye Çeşmesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından tekrar eski haline dönüştürülüyor. 1420 yılında Subaşı Meydanı'nda dört yol kavşağında yapılarak ibadete açılan ve kentin Osmanlı yönetimine geçmesinin ardından ilk dini mekan olan Sa’di Bey Mescidi (Subaşı Yeraltı Camii) 1932 yılında yıkıldı. 1940 yılında Yeraltı Çarşısı olarak inşa edilen alana 1979 yılında Subaşı Yeraltı Camii yapıldı.

Hamidiye Çeşmesi yeniden yapılacak
Subaşı Meydanı’nın yıkılan tarihi eserlerinden biri olan ve Sultan 2. Abdülhamit Han’ın şahsi parasıyla 2 Temmuz 1891 yılında yaptırdığı Hamidiye Çeşmesi de çeşitli gerekçelerle yıkıldı. Sultanın adının ve tuğrasının silindiği kitabe de yok edildi. Büyükşehir Belediyesi, günümüze sadece fotoğrafları kalan 8 kurnalı çeşmeyi rekonstrüksiyon çalışmasıyla aslına uygun şekilde yeniden inşa edecek.

Tarihle buluşma projesi
Tarihi Sa’di Mescidi ile Hamidiye Çeşmesi’ni yeniden Subaşı Meydanı’nda yaşatacak Büyükşehir Belediyesi, proje sayesinde hem otopark sorununu çözecek hem de tarihi eserleri geleceğe aktaracak. Subaşı Meydanı Çevre Düzenleme Projesi ile ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Mustafa Demir, meydanın yok edilen tarihini yeniden yaşatacak olmanın heyecanını taşıdıklarını belirtti. Başkan Demir, “İstanbul’un taşı toprağı altın’ denir. Samsun’un altı da tarih, üstü de. Nerede bir yatırım yapmak istesek tarihsel bir önemle karşılaşıyoruz. Bu sebepte büyük mutluluk duyuyorum. Saathane Meydanı gibi Subaşı Meydanı da tarihi ve kültürel açıdan büyük önem taşıyor. Çünkü meydanın alt ve üst yapısı geçmişin hatıralarıyla dolu. Şimdi çevre düzenlemesi ve otopark projesi ile yıkılan, yok edilen, kentin hafızasından silinen tarihi ve sanatsal eserlerimizi yeniden şehrimize kazandırıyoruz. Subaşı, Samsun’un tarihiyle yeniden buluşma projesidir. Bittiğinde tarihi ve mimari dokusuyla, herkesin dolaşırken büyük keyif alacağı bir alan haline gelecek. En kısa zamanda tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Otopark projesine de değinen Başkan Demir, şunları söyledi:
“Şu an bin 472 metrekarelik meydan alanında çalışma yapıyoruz. Yerin altında 150 araçlık iki katlı kapalı mekanik otopark olacak. Tam otomatik sistemle çalışacak otopark, bölgenin park yeri sorununu büyük oranda çözecek. Bölgedeki esnafımızın da mağdur olmaması için kısa sürede tamamlamak için büyük çaba harcıyoruz. Şunu açıkça belirtmeliyim ki otopark ve üst yapı yatırımları bittiğince proje genel olarak şehrimizin turizmine, sosyokültürel hayatına ve ticari canlılığına önemli katkılar sağlayacak.”

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