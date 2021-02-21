3. Lig: Çarşambaspor: 2 - Çatalcaspor: 1

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor, sahasında Çatalcaspor’u 21 yendi.
Stat: Çarşamba Şehir
Hakemler: R. Alkım Aksoy xxx, Uğur Çakmak xxx, Cem Mustafa Akpınar xxx
Çarşambaspor : Eren xx, Oğuzhan xx, Serhan xx, Kemal Sabri xx (Metin dk. 90 ?), Veysel xx (Ceyhun dk. 71 x), Abdulkadir xx, Erhan xx, Tugay xxx, Cihat xx (Mertcan dk. 46 xx), Muhammet Mustafa xx, Rıdvan xx
Çatalcaspor: Özgün xx, Ahmet Batuhan xx, Ali xx (Mehmet Fatih dk. 27xx), Burhanettin xx, Fatih xx, Burak xx, Fırat xx, Armağan xx, Ziya xx, Önder xx(Hünkar dk. 65 x), Yusuf xx (Muhammet dk. 81 ?).
Goller: Ali (dk. 20) (Çatalcaspor), Tugay (dk. 26 ve 86 pen.) (Çarşambaspor)
Sarı kartlar: Veysel, Oğuzhan, Tugay, (Çarşambaspor), Burhanettin, Burak, Fırat, Yusuf, Ziya, Mehmet Fatih (Çatalcaspor)
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