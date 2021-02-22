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Dalgaların kıyıya attığı salyangozlar kadınlara ekmek kapısı oldu Samsun’daki fırtına ev kadınlarına yaradı

İHA

Dalgaların kıyıya attığı salyangozlar kadınlara ekmek kapısı oldu Samsun’daki fırtına ev kadınlarına yaradı

Samsun’da etkili olan kar yağışının ardından çıkan fırtına denizdeki salyangozları kıyıya attı. 5 yıl sonra kıyıya vuran salyangozlar kadınlara ekmek kapısı oldu.
Dondurucu soğuklar Samsun’da 1 hafta boyunca etkili oldu. Kar ve fırtına şeklinde etkili olan soğuk havadan dolayı Karadeniz de kabardı. Dev dalgalar oluşan Karadeniz, salyangoz toplayarak ev bütçesine katkı sağlayan kadınların yüzünü güldürdü. 19 Mayıs ilçesinde yaşayan ev hanımları denizin kabardığını görünce çocuklarını da alarak sahile koştu. Kadınlar, eş ve çocuklarıyla beraber hem denizde hem de kıyıdaki salyangozları topladı. Çuval çuval salyangoz toplayan kadınlar, kilosunu 3 3,5 TL’den sattı. Kadınlar, salyangozların 5 yıl sonra ilk kez karaya vurduğunu söyledi.

“En son 5 yıl önce deniz bu kadar kabarıp, kıyıya salyangoz atmıştı”
5 yıldır kıyıya salyangoz vurmadığını dile getiren Fatma Öztürk, “5 yıl önce burada deniz bu kadar kabarmıştı. Uzun yılların ardından salyangozlar fırtına sonucunda kıyıya vurdu. Ev hanımları da bunu fırsat bilerek salyangozları toplamaya çıktılar. Böylece kendilerine de bir harçlık çıkartıyorlar. Bu harçlığı da okul masrafı ve giderler için kullanıyorlar. 14 senedir balıkçılık yapıyorum. Deniz fırtınanın gücüne göre kıyaya salyangoz atar. Bu sefer de kuvvetli fırtına olduğu için salyangozlar kıyıya vurdu. Topladığımız salyangozları Yakakent’te fabrikaya veriyoruz. Oradan da yurt dışına ihraç oluyor. Yabancı vatandaşlar, salyangozu yiyorlar. 2 gün boyunca su içinde salyangoz topladık. Bugün ise kıyıya vuran salyangozları topluyoruz” dedi.

“Salyangozun kilosundan 33,5 TL kazanıyoruz”
Salyangozu satarak ek gelir elde ettiklerini ifade eden Sündüz Çelik ise, “Soğuk da olsa ekmek parası için çalışıyoruz. Yağmur kar demeden çalışmaya devam ediyoruz. Allah bize bir ekmek kapısı açtı. Hava bozdukça denizde fırtına olmasını bekliyoruz. Fırtına olunca deniz karaya salyangoz atıyor. Fırtına sonrası bazen 50100 kadın sahilde salyangoz topluyor. Çocuk okutanlarımız var. Herkes ekmek parasının derdinde. Topladığımız salyangozun kilosundan 3 ya da 3,5 TL kazanıyoruz. Topladığımız salyangoza göre 500 TL ya da bin TL kazanabiliyoruz. Denizde fırtına olunca sabah 03.0004.00 gibi sahile geliyoruz. Ekmeğimizin denizden çıkartıyoruz” diye konuştu.
Kadınların, çocuk ve eşleriyle salyangoz toplaması, havadan da görüntülenince ortaya belgesel tadında manzaralar çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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