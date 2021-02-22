Samsunspor’un namağlup serisi 9 maça çıktı Kırmızı-beyazlılar son 9 maçta 8 galibiyet 1 beraberlik aldı

– TFF 1. Lig’in iddialı takımlarından Samsunspor, son 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik alarak namağlup serisini devam ettirdi.

Bu sezon yükseldiği TFF 1. Lig’de iyi bir sezon geçiren Samsunspor, son haftalardaki performansı ile parmak ısırtıyor. Ligde oynadığı son 9 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen kırmızıbeyazlılar, söz konusu müsabakaların 8’ini kazandı, 1’inde ise berabere kaldı. Bu 9 mücadelede rakip filelere 19 gol atan Samsunspor, kalesinde ise 7 gol gördü.

Ligin 13. haftasında deplasmanda 30 kaybettikleri Bursaspor maçının ardından seri yakalayan Samsunspor, sırasıyla Balıkesirspor’u dış sahada 31, Boluspor’u evinde 10, Ankaraspor’u deplasmanda 21, Adanaspor’u evinde 21 ve Altay’ı da sahasında 10 yendi. Kural hatası iddiasıyla gündeme gelen İstanbul'daki olaylı Ümraniyespor maçı ise deplasmanda 22 sona erdi. Daha sonrasında Samsun temsilcisi, Bandırmaspor’u evinde 31, Akhisarspor’u deplasmanda 41 ve son olarak şampiyonluk mücadelesi veren İstanbulspor’u da dışarıda 10 mağlup etti.

Geride kalan 22 haftada 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan kırmızıbeyazlılar, 46 puanla lider Giresunspor’un 4 puan arkasında zirve takibini sürdürdü. Samsunspor, geride kalan haftalarda 35 gol bulurken, ağlarında 20 gole engel olamadı.

Samsunspor, TFF 1. Lig'in 23. haftasında çarşamba günü saat 16.00’da 19 Mayıs Stadyumu'nda ligin son sırasında yer alan Eskişehirspor ile karşılaşacak.

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