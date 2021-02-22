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Tahliye edilen binanın çatısı uçtu, mahalleli tedirgin

DHA

Tahliye edilen binanın çatısı uçtu, mahalleli tedirgin


Tayfur KARA-Zeynep Irmak ÖCAL/SAMSUN, (DHA) -  SAMSUN´un İlkadım ilçesinde 4 yıl önce inşaatı tamamlandıktan kısa süre sonra zemininde oluşan eğim nedeniyle yıkılma riski bulunduğu tespit edilip, tahliye edilen 9 katlı apartmanın çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Uçan çatı, yan apartmanın duvarına çarptı. Mahalle sakinleri, çatının diğer parçasının da uçmasından endişe duyduklarını belirterek, bir an evvel önlem alınmasını istiyor.
İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi´nde 2015'de yapımına başlanan 9 katlı apartmanın inşaatı 2017 yılında tamamlandı. Yapımının ardından kısa süre sonra zemininde eğim oluşan bina, AFAD ve belediye ekiplerince incelemeye alındı. Yapılan incelemelerde; çevresindeki duvarlarda çatlaklar oluşup, zeminin de kayma saptanan apartmanın yıkılma riski bulunduğu tespit edildi. Tespitin ardından harekete geçen ekipler, risk taşıyan binada oturanları tahliye etti. Evlerini boşaltan bina sahiplerinin bazıları yakınlarının, bazıları da kiraya çıkmak zorunda kaldı. Bütün daireleri satılmış olan binada yaşayan kat sakinleri, konuyu yargıya taşıyarak çözüm arayışına girdi. Dava süreci devam ederken, paralarını geri alamayan, hem kredi hem de kira ödemek zorunda kalan bina sakinleri, mağdur edildiklerinden yakınarak, zor günler geçirdiklerini söyledi.
MAHALLELİ ÇÖZÜM BEKLİYOR
Halen yıkılmayan ve her geçen gün biraz daha eğilen binanın, bu kez de şiddetli rüzgar nedeniyle çatısı uçtu. Uçan çatı, yan apartmanın duvarına çarptı, çatının bir tentesi ise hasar aldı. Diken üstünde olduklarını ifade eden mahalleli, çatının diğer parçasının da uçmasından endişe ediyor. Sokakta yürürken, çocukları aşağıda oyun oynarken tedirgin olduklarını belirten mahalleli bir an önce çözüm istiyor.
`YIKIM KARARI VERİLDİ ANCAK HENÜZ YIKILMADI´
Emekli parasıyla daire aldığını ifade eden Sinan Akpekmezci, satın aldığı dairede 3 ay oturduğunu dile getirdi. Şu an hem kira hem de kredi ödediğini anlatan Akpekmezci, "2017 yılında bina için yıkım kararı verildi ancak henüz yıkılmadı. Bu bina çevredeki vatandaşları da tedirgin ediyor, şiddetli rüzgarda binanın çatısı uçtu ve diğer apartmanın duvarına vurdu. Bu nedenle bir an evvel önlem alınması gerekiyor" dedi.
`SOKAKTA YÜRÜRKEN KORKUYORUZ´
Uçan çatının çarptığı apartmanda oturan Selçuk Gündüz, "Gece şiddetli rüzgar vardı ve saat 01.00´de çatı uçtu, bizim binaya vurdu. Biz hissettik ve korktuk. Hemen camdan baktım çatının uçtuğunu ve yere düştüğünü gördüm. Çok tedirgin olduk, aracı olan komşularımız hemen aşağıya indi, araçlarını daha güvenli yerlere park ettiler. 4 yıl oldu bu bina halen bu şekilde, yıkım kararı olmasına rağmen yıkılmıyor. İnsanlarımız korkuyor, çocuklarımızı sokağa salamıyoruz. Eskiden otoparkta oynuyorlardı ama şimdi izin veremiyoruz. Binanın çatısında hasar alan tenteler var, rüzgarda onlar da uçacak. Çocuklarımızla gezemiyoruz, sokakta yürürken korkuyoruz. Çatı, yatak odasının bulunduğu duvara çarptı, korkudan artık o odada yatamıyoruz. İnşallah bir çalışma başlar" ifadelerini kullandı.
Mahalleli İcabi Denli de, "Gece 01.00 gibi esen rüzgardan dolayı eğik binanın çatısı uçtu. Yan apartmanın duvarına çarptı, ayrıca 2 elektrik telini de kopardı. Gündüz olsaydı, çocuklar dışarıda olacaktı ve elektrik kabloları çocukların üzerine düşebilirdi. İlla can kaybı mı olsun, önlem alınmasını istiyoruz" diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Samsun Tayfur KARA, Zeynep Irmak ÖCAL
2021-02-22 13:30:54

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