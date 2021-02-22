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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun TSO’dan, “E-Ticaret ve Sosyal Medya” eğitimi

İHA

Samsun TSO’dan, “E-Ticaret ve Sosyal Medya” eğitimi

Samsun TSO’nun Karadeniz Bölgesi koordinatörlüğünü yürüttüğü Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Projesi kapsamında, iş dünyasının temsilcilerine yönelik, “ETicaret ve Sosyal Medya” konulu eğitim düzenlendi.
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Projesi çerçevesinde, Samsun’da faaliyet gösteren firmaları kapsayan, “ETicaret ve Sosyal Medya” konulu eğitim düzenlendi. İnternet üzerinden düzenlenen eğitimin açılışında konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Çakır, günümüzde sosyal medyanın ve ETicaretin önemine vurgu yaptı.
Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Projesi kapsamında birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini belirten Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Çakır, “Oda olarak bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda politikalar üreterek sınai, ticari ve sosyal bakımdan ülke kalkınmasına destek sağlamak misyonu çerçevesinde projeler üretiyor, çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Pandemi dolayısıyla kısıtlanan imkanlara rağmen eğitimlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün de yeni bir etkinlik ile karşınızdayız. Avrupa İşletmeler Ağı Projesi; pek çok faaliyeti içeren, bölgedeki işletmelerin uluslararası platformda yer almasını sağlamak, rekabet edebilirlik ve sürdürülebilirliğin geliştirilmesi amacıyla hizmet veren; Karadeniz Bölgesi’nde dokuz ili kapsayan ve koordinatörlüğünün tarafımızdan yürütüldüğü bir network projesidir. Gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmaların; şüphesiz nihai hedefi ise Samsun’un kalkınmasıdır. Bugün ETicaret ve sosyal medya konusunu işleyeceğiz. Günümüzde pandemi olmadan evvel de ETicaret ve sosyal medya çok önem arz etmekteydi. İnsanlar artık yüz yüze değil de online bir pazarda buluşup değerlendirmelerini yapıp ticaretlerini daha hızlı bir şekilde sürdürmektedirler. Bizde bu konuda çağı yakalamak, çağın güncellerini tüm üyelerimize zamanında ulaştırmak adına Avrupa Birliği Projesi kapsamında böyle bir programı sizlere ulaştırmayı görev bildik. Eminim ki faydalı ve yararlı olacaktır. Katılımlarınızdan dolayı herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Ardından ise, TOBB ETÜ Öğretim Görevlisi Serdar Bilecen tarafından konuklara, “ETicaret için Web Sitesi Yapımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususular”, “ETicaretin Tarihçesi”, “ Türkiye’de ETicaret”, “ETicaret Türleri”, “ETicaretin Kapsamı ve Gelir Modelleri”, “Arama Motoru Optimizasyonu”, “ETicaret Oluşturmadan Önce Atılması Gereken Adımlar”, “ETicaret Yapısı Oluşturma Süreçleri”, “ETicarete Başladıktan Sonra Atılması Gereken Adımlar”, “ETicaret Örnekleri”, “ETicaretin Kullanım Alanları”, “Dijital Pazarlama”, “Sosyal Medya Pazarlama ve Satış Faaliyetleri”, “EPosta ile Pazarlama Faaliyetleri”, “Display, Viral ve Mobil Pazarlama” ve “Sosyal Medyada Pazarlama ve Satışa Yönelik İçerik Oluşturma” başlıklarında sunum yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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