Samsun nüfusunun yüzde 10’undan fazlası aşılandı 113 bin 918 kişiye 1. doz, 22 bin 192 kişiye de 2. doz olmak toplam 136 bin 109 kişiye Covid-19 aşısı vuruldu

– 1 milyon 359 bin 79 nüfusu olan ve Türkiye’de nüfusa oranla en çok vaka bulunan illerden biri olan Samsun’da toplam nüfusun yüzde 10’undan fazlasına korona virüsü (Covid19) aşısı vuruldu.

Türkiye’de 14 Ocak’ta başlayan aşılama uygulaması, “Kovid19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden anbean takip edilebiliyor. Şu ana kadar Türkiye genelinde 5 milyon 897 bin 342 kişiye 1. doz, 1 milyon 115 bin 66 kişiye de 2. doz olmak üzere toplam 6 milyon 982 bin 413 kişiye Covid19 aşısı yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve bilim kurulu üyelerinin başlattığı aşılama süreci kademeli olarak devam ediyor. Verilere göre Karadeniz Bölgesi’nde en çok 1. doz ve 2. doz aşılama Samsun’a yapılırken, Samsun’da aşı yapılan toplam insan sayısı 136 bin 109 oldu. Bu sayı nüfusun yüzde 10’undan fazlasına denk geliyor.



136 bin 109 kişiye Covid19 aşısı yapıldı

Aşılama programının başlamasının ardından Samsun’da 113 bin 918 kişiye 1. doz, 22 bin 192 kişiye de 2. doz olmak üzere toplam 136 bin 109 kişiye Covid19 aşısı yapıldı. Karadeniz'de nüfus oranına göre vaka sayısı fazla olan diğer illerinde bulunduğu bazı illerde ise Rize'de 32 bin 252 kişiye 1. doz, 5 bin 197 kişiye 2. doz olmak üzere toplam 37 bin 449 kişiye Covid19 aşısı yapıldı. Trabzon'da 80 bin 620 kişiye 1. doz, 13 bin 826 kişiye 2. doz olmak üzere toplam 94 bin 446 kişiye aşı yapıldı. Giresun'da 48 bin 903 kişiye 1. doz, 7 bin 188 kişiye 2. doz olmak üzere toplam 56 bin 91 kişiye aşı yapıldı. Ordu'da 71 bin 629 kişiye 1. doz, 11 bin 4 kişiye de 2. doz olmak üzere toplam 82 bin 633 kişiye aşı yapıldı. Sinop'ta 22 bin 535 kişiye 1. doz, 2 bin 537 kişiye de 2. doz olmak üzere toplam 25 bin 382 kişiye aşı yapıldı. Amasya'da ise 40 bin 305 kişiye 1. doz ve 5 bin 537 kişiye de 2. doz olmak üzere toplam 45 bin 842 kişiye Covid19 aşısı yapıldı.

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