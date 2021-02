Sandıkçı: “Tüm imkanlarımızla salgınla mücadeleye devam”

– Canik Belediyesi, korona virüsü salgınının ülkemizde görüldüğü 2020 Mart ayından itibaren salgının yayılmasını önlemeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Korona virüsü salgınının ülkemizde görüldüğü 2020 yılı Mart ayından bu yana ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Canik Belediyesi, sokak ve caddelerin antibakteriyel sabunlu suyla yıkanmasının yanında, kamu kurumlarının, eğitime yeni başlayan okulların, ibadet yerlerinin, otobüs duraklarının, bankamatiklerin dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarını her koldan sürdüren belediye ekipleri bu süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlara ve esnaflara yönelik sosyal destek çalışmalarını da devam ettiriyor. Salgından dolayı karantinada olan ailelere hijyen paketi ulaştıran belediye ekipleri yine ihtiyacı olanlara da gıda paketi ulaştırıyor. Karantinada olup durumu iyi olan alilerin de belediye personelleri tarafından eczane, market gibi ihtiyaçları verdikleri ücret karşılığında karşılanıyor. Filyasyon ekiplerine araç ve şoför desteği veriliyor. Belediye zabıta ekiplerince ilçe genelinde zorunlu ihtiyaçlar dışında vatandaşların evlerinde kalmaları için anonslar yapılıyor.



“Birlikte topyekün mücadele”

Yaklaşık 11 aydır tüm dünyayı etkileyen korana virüsü salgınıyla ilçe genelinde hiçbir taviz vermeden vatandaşıyla, belediye personeliyle, kamu kurum ve kuruluşlarıyla topyekün birlikte mücadele ettiklerini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Ülkemiz pandemiye karşı topyekün bir mücadele içerisinde. Devletimiz ülkemiz genelinde, bizler yerelde ilçemiz genelinde salgını önlemeye yönelik çalışmalarımızı tavizsiz bir şekilde sürdürüyoruz. Salgının önlenmesine yönelik tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Filyasyon ekiplerine araç ve şoför desteklerimizin yanında, karantinada olan vatandaşlarımıza hijyen paketi, varsa ihtiyaçları gıda kolisi ulaştırıyoruz. Karantinada olup da durumu iyi olan ailelerin market, ilaç ihtiyaçları verdikleri ücret karşılığında ekiplerimiz tarafından temin ediliyor. Günün her saati hastalanıp hastaneye ulaşım konusunda bize ulaşan her vatandaşımızı hastaneye ulaşımlarını sağlıyoruz. Salgınla mücadele ekiplerimiz meydan, cadde ve sokaklarda yıkama ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. Aynı şekilde pazar yerlerimizde, marketlerimizde esnafların sosyal mesafe kuralarına uymaları için zabıta ekiplerimiz sosyal mesafenin sağlanması için çalışma yürütüyor ve tüm pazar esnafına maske dağıtımı yapılıyor. Yine bunların yanında bizlere ulaşan bütün vatandaşlarımızın istekleri imkanlar ölçüsünde karşılanıyor. Tüm bu çalışmalarımız ülkemiz genelinde son vaka görülene kadar devam edecek” dedi.



“Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum”

Pandemi sürecinde özveriyle çalışan herkese teşekkür ettiğini dile getiren Sandıkçı, “Vatandaşlarımızdan isteğimiz çok daha duyarlı bir şekilde rehavete kapılmadan tedbirlerimize devam edelim. Maske, mesafe ve temizlikten asla taviz vermeyim. Salgın son bulana kadar akraba ziyaretleri yapmayalım. Kalabalık ortamlardan zorunlu olmadıkça uzak duralım. Zorunlu olmadıkça evlerimizde kalalım. İnşallah çok yakın zamanda uygulanmaya başlayan aşılarımızla birlikte, kurallara uyarak aldığımız tedbirlerle salgından kurtulmuş olacağız” diye konuştu.

