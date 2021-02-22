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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun İtfaiyesine yerli üretim araç geliyor

İHA

Samsun İtfaiyesine yerli üretim araç geliyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyenin müdahale kapasitesini artırmak ve ekonomik ömrünü tamamlayan araçların periyodik olarak yenilenmesini amacıyla, yerli üretim 2 adet 24 metre merdivenli kombi itfaiye aracını envanterine katıyor.
Kentsel büyüme ve nüfus artışını göz önünde bulundurarak hizmet ve yatırımlarını geleceğe göre şekillendiren Samsun Büyükşehir Belediyesi, Atakum ve Havza İtfaiye İstasyonlarında kullanılmak üzere 2 adet 24 metre merdivenli kombi itfaiye aracı alacak. Mart ayı içerisinde yüklenici firmadan teslim alınacak araçlar 24 metre merdiveni ve 2 ton su kapasitesi ile hem kurtarma hem de söndürme amaçlı olarak kullanılacak. İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'in öncülüğünde İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesine kazandıracağımız bu aracımız tamamen otomatik. 24 metre merdiveni bulunuyor. 24 metre yükseklikte meydana gelecek her türlü yangına müdahale, söndürme ve kurtarma olarak teknik donanıma sahip. Bütün güvenlik sistemleri tam otomatiktir. Kullanması çok basit ve emniyetlidir. Bundan dolayı da çalışma arkadaşlarımız eski araçlarda gösterdikleri özveriyi bunda çok daha rahat göstereceklerdir" dedi.
Samsun İtfaiyesinin müdahale seviyesinin dünya standartlarını yakaladığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir,” İtfaiyemiz 48 aktif müdahale aracı, 232 personelimiz ile canla başla görev yapıyor. Bu araçlara şimdi 2 adet 24 metre merdivenli kombi itfaiye aracını dahil ediyoruz. Araçlarımız milli ve yerlidir. 17 ilçemizde herhangi bir sıkıntı yaşanmasın diye ve olaylara anında müdahale edebilmek için her geçen gün itfaiye envanterimizi güçlendiriyoruz. Çünkü İtfaiye Daire Başkanlığı en çok önem verdiğimiz daire başkanlıklarımızın başında geliyor. Bugün Samsun itfaiyesinin müdahale seviyesi dünya standartlarını yakalamış durumda. Bu da bizleri son derece mutlu ediyor. Gerek kırsal kesimlerde gerekse de kent merkezlerinde olaya müdahale hızı bizleri gururlandırmaktadır. Allah bu araçları kullanmayı hiçbir zaman nasip etmesin ama tedbiri sağlamak bizlerin öncelikli görevi. Mart ayında envanterimize katacağımız bu araçlar Havza ve Atakum ilçelerimizde hizmet verecek” diye konuştu. 17 istasyonla tüm Samsun genelinde hizmet verdiklerini söyleyen Başkan Demir, istasyon sayısını da 17’den 25’e çıkaracaklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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