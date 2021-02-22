"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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Samsun'da bir kişi evinin yanına kardan tek odalı ev yaptı.

Samsun'un Atakum ilçesi Taflan Mahallesi'nde ikamet eden Adem Kılıç evinin bahçesine aile fertlerinin de yardımıyla kardan ev yaptı. Tek odası bulunan evin içini de ışıklandırıp sandalye koyan Adem Kılıç, kar evde çay içmenin keyfini çıkardı. Kar ev ise yoldan geçenlerin ilgilisini çekti.

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