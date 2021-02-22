Parkta yolunu kesen kişiye 5 lira vermediği için bıçaklandı

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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Tayfur KARA/ SAMSUN (DHA)SAMSUN´da yürüyüşe çıkan M.Y. (38), parkta kendisinden 5 TL istediğini öne sürdüğü S.T. (23) tarafından 3 yerinden bıçaklanarak, yaralandı. M.Y. hastanede tedaviye alınırken, kaçan saldırgan kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 19.30 sıralarında İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi´ndeki Muzaffer Önder Parkı´nda yaşandı. M.Y., parkta yürüyüş yaptığı sırada, iddiaya göre tanımadığı bir kişi yanına gelerek, kendisinden 5 lira istedi. Şüpheli, para vermeyerek yoluna devam eden M.Y.´yi 3 yerinden bıçaklayarak, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. M.Y., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin S.T. olduğunu belirledi. Saldırgan, kısa sürede yakalanarak, gözaltına alınırken, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak da ele geçirildi. Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2021-02-22 23:12:48



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