Samsun’dan dünyaya uçaksavar ihraç edilecek

Yerli ve milli uçaksavar geliştirmeyi başaran Samsun Yurt Savunma (SYS), üstün nitelikli tabanca üretiminden sonra kendini üstün nitelikli M2 12.7 mm uçaksavar üretimi ile de kanıtlamaya hazırlanıyor.

Hafif silah pazarında ‘Canik’ markasıyla üretim gücünü ve kalitesini dünyaya kanıtlayan Samsun Yurt Savunma dünyaya uçaksavar ihraç edecek. Uçaksavar olarak da adlandırılan M2 12.7 mm (50 kalibre) ağır makineli tüfek üretimi için uzun yıllardır devam eden ArGe çalışmalarını, testleri ve yatırımlarını tamamlayan SYS, 2021 yılının Haziran ayında seri üretime geçmeyi planlıyor. Milli Savunma Bakanlığı’nın 2018 yılında özel sektörün M2 QCB 12.7 mm çapında ağır makineli tüfek üretimine izin vermesinin ardından çalışmalarını hızlandıran Samsun Yurt Savunma, seri üretime geçmesiyle birlikte yerli ve milli uçaksavarları tüm dünyaya ihraç edecek.

Uçaksavar olarak bilinen CANİK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeğin seri üretimine başlama aşamasına gelen SYS, ihracat için ön sipariş aldı. SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, “Bu silahın, Afrika ve Güney Doğu Asya ülkelerinde çok büyük bir pazarı bulunuyor. Dünyada bu silahı üretebilen sadece 4 firma var. 5’incisi bir Türk şirketi olan Samsun Yurt Sanayi olacağı için gururluyuz. Uluslararası üreticilerin, bu silahın farklı ülkelere satışı için ihracat lisansı almaları, en az 90 gün sürüyor. Biz sipariş aldıktan 45 gün sonra teslimat yapabileceğiz” dedi.



650 adet uçaksavarın üretimi tamam

Savunma sanayindeki yüzde 100 yerli ‘uçaksavar’ gereksinimini 2010’lu yılların başında öngören ve ArGe çalışmalarına 2012 yılında başlayan SYS, 2018’de Milli Savunma Bakanlığı ile imzaladığı ‘PMT 12.7 mm Ağır Makineli Tüfek Projesi’nin ardından çalışmalarına hız verdi. Son teknoloji ve NATO ordularının envanterindeki silahların standartların da uçaksavar üretme kabiliyetine sahip olan şirket, projede tüm test süreçlerini 6 kez başarıyla tamamlandı. CANİK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeğin namlusu üzerinde iyileştirme çalışmalarını halen sürdüren SYS, bu silahın namlu performansını emsallerinin çok üzerinde bir noktaya çıkarmayı planlıyor. Ayrıca SYS, prototiplerle birlikte 650 adet ağır makineli tüfeğin teslimatını yapmaya da hazır.



Zor ulaşılan silahlar NATO standartlarında

SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, dünyanın en dayanıklı ve en yüksek performanslı CANİK M2 12.7 mm ağır makineli tüfeğini üretmeyi amaçladıklarını belirtti. Proje sonunda teslim edilecek ağır makineli tüfeklerin NATO ve T.O.P. standartlarında ve dünyadaki rakiplerinden daha üstün özelliklere sahip olması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Aral, şimdiden dünyanın birçok ülkesinden ön sipariş almaya başladıklarını söyledi. 12.7 mm ağır makineli tüfeklerin, dünyada herkesin kullanmak istediği ancak çok zor ulaşabildiği silahlar olduğunun altını çizen Aral, yerli uçaksavarın ihracat potansiyeliyle ilgili, “Özellikle Afrika ve Güney Doğu Asya ülkelerinde, bu silahın çok büyük bir pazarı bulunuyor. Bununla birlikte, dünyada bu silahı üretebilen sadece 4 firma var. 5’incisi bir Türk firması olacağı için gururluyuz. Uluslararası üreticilerin, bu silahın farklı ülkelere satışı için ihracat lisansı almaları, en az 90 gün sürüyor. Biz sipariş aldıktan 45 gün sonra teslimat yapabileceğiz. Dünyadaki pek çok ülke, M2 12.7 mm ağır makineli tüfeklerin kabul testleri için, ABD tarafından tanımlanan T.O.P. standardını uyguluyor. İlk etapta üreteceğimiz M2 QCB 12.7 mm ağır makinalı tüfekler, T.O.P. standardını kolaylıkla karşıladığı için, ihracat potansiyeli çok yüksek olacak” diye konuştu.



Hedef; ilk etapta 2 bin adet üretmek

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde araç konvoyları, araç parkları, tabur ağırlık bölgesi, tabur komuta yeri, piyade birliklerinin temel atış destek unsuru, su üstü platformlarının asitmetrik taaruza karşı önlem ve amfibi harekatta görev alan unsurların ileri atış destek görevleri içerisinde kullanılıyor. SYS ilk etapta, yılda 2 bin adet CANIK M2 QCB’yi seri olarak üretmeyi, daha sonra ise bu kapasiteyi her yıl bin adet arttırmayı planlıyor. 9 mm hafif silah alanında kazandığı başarıları 12.7 mm ağır makineli silah üretiminde devam ettirmeyi hedefleyen SYS, Canik Arms markasıyla 1.2 dakikada 1 tabanca üretiyor. Bu da yıllık 350 bin adet tabanca üretimi anlamına geliyor. Buna ilave olarak en az 2 bin adet 12.7 mm ağır makineli tüfek üretim kapasitesi eklendiğinde SYS, dünyanın en çok üretim yapan silah üreticileri arasındaki yerini sağlamlaştıracak.

