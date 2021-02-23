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SASKİ sorunu çözdü Büyükşehir Belediyesi Canik İlçesi’nde yaşanan su baskınları dönemini kapatıyor

İHA

SASKİ sorunu çözdü Büyükşehir Belediyesi Canik İlçesi’nde yaşanan su baskınları dönemini kapatıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü’nün başlattığı yağmur suyu deşarjı altyapı yatırımı ile Canik’te yaşanan su baskınları bitiyor.
Canik ilçesinin en önemli altyapı sorunlarından biri olan Belediye Evleri Kavşağı’ndaki su baskınları dönemi artık kapanıyor. Uzun yıllardır vatandaşlara korkulu rüyalar gördüren yağmur suyu deşarj problemi, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in talimatıyla çözülüyor.
Bandırma Vapuru sahilinden başlayan yağmur suyu deşarj hattı yapım çalışması, Atatürk Bulvarı’na ulaştı. Birinci tünel inşaatını tamamlayan SASKİ ekipleri, ikinci tünelin imalatını gerçekleştiriyor. Bölgede toplamda 2 bin 600 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı döşeyecek ekipler, uzun vadede aynı sorunun bir daha meydana gelmemesi için geniş çaplı betonarme borular kullanıyor. Sağanak yağmurları tehdit olmaktan çıkaracak 10 milyon TL’lik yatırım, 2021 yılının ortalarında bitirilecek. İlçede altyapı işlemlerini hızlandıran SASKİ, ihtiyaç duyulan diğer mahallelerde de yağmur suyu drenaj hatları, mevcut hatların bakım, onarım ve logar temizliklerine de devam ediyor.
Belediye Evleri’ndeki yağmur suyu deşarj hattı inşaatıyla ilgili son bilgileri paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, tünel imalatlarının zor olması sebebiyle çalışmaların yavaş ilerlediğini söyledi. Başkan Demir, “Canik ilçemizin özellikle Belediye Evleri Kavşağı’nda aşırı yağmurlar nedeniyle yoğun su birikintisi oluşmakta, hatta yakın sokaklarda ciddi sorunlara neden olmaktaydı. Göreve geldiğimiz ilk günden beri bu bölgeyle ilgili çok sayıda şikâyet ve talep alıyorduk. Gerekli planlamaların ve yatırım programının hazırlanmasının ardından SASKİ Genel Müdürlüğü’ne talimat verdik. Yağmur suyu deşarj hattı döşenmesiyle sorunu artık ortadan kaldırıyoruz. Çalışmalar aralıksız devam ediyor. Ancak tünel inşaatları, hızımızı biraz yavaşlatıyor olsa da haziran ayına kadar bitirmiş olacağız. Yapmış olduğumuz bu büyük hat çalışması ile artık böyle bir sorun olmayacak” dedi.
17 ilçenin altyapı sorunlarını gidermek adına tüm ekiplerin sahada yoğun bir şekilde çalıştığına da değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "56 milyonluk dev yatırımla artık Samsun'da altyapı probleminin kalmadığı, özellikle su konusunun hiç konuşulmadığı bir ortamı tamamen temin etmek istiyoruz. Samsun'un merkezinden en ücra köşelerine kadar altyapı hizmetlerini ulaştırmak için tüm ekiplerimiz gayretle çalışıyor. Amacımız 940 mahallemizde halkımızın yaşam kalitesini ve konforunu yükseltmektir. Hedefimiz vatandaşlarımızın her yıl çektiği su sorunlarına neşter vurarak ihtiyaçlarına hızlı ve kalıcı çözümler üretmektir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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