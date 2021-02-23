Vali Dağlı: "Salgınla mücadelede başarıya ulaşmak için kurallara eksiksiz riayet etmek çok önemli"

Samsun'da bir dizi toplantı ve eğitimlere katılan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, salgınla mücadelede başarıya ulaşmak için vatandaşların kurallara eksiksiz riayet etmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Korona virüsün Samsun genelindeki son durumu, alınan tedbirler, yapılan denetimler ve aşılama çalışmalarının görüşüldüğü Kovid19 Değerlendirme Toplantısı, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında, ilçe kaymakamlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Salgınla mücadelede başarıya ulaşmak için vatandaşların belirlenen kurallara eksiksiz riayet etmesinin çok önemli olduğunu ifade eden Vali Dağlı, denetimlerin artırılması ve kaymakamların denetimlere bizzat katılması, MHRS ve 182 üzerinden randevusunu alamadığı için aşı olamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza mutlaka ulaşılması ve evlerine gidilerek aşılarının yapılmasını istedi.

Vali Dağlı 2021 yılının Afet Eğitim Yılı olarak belirlenmesiyle başlatılan Afet Eğitim Seferberliği kapsamında, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde düzenlenen Afet Farkındalık Eğitimine de katıldı. Eğitimin ardından, tüm ilçelerimizde kamu kurum ve kuruluşlarının personelleri ve ailelerine verilecek olan Afet Farkındalık Eğitimlerinin planlaması Vali Dağlı başkanlığında gerçekleştirildi. Eğitim faaliyetlerinin 2021 yılı boyunca devam edeceğini belirten Vali Dağlı, geçmişte Türkiye'de meydana gelen afetlerde büyük kayıplar yaşandığını hatırlatarak, eğitimlerle olası afetlerde yaşanacak kayıpları azaltmayı, mevcut müdahale kapasitesini harekete geçirerek bireylerin kendi kendine yardım edebilme becerisini desteklemeyi amaçladıklarını söyledi.

Akabinde 2021 Yılı 1. Olağan Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Vali Dağlı Başkanlığında Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve ve kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Acil durumlarda saniyeler dahi çok önemli olmasına rağmen, 112'ye gelen çağrıların büyük bölümünün üzücü bir şekilde asılsız çağrılardan oluştuğunu müşahede ettiklerini belirten Dağlı, acil yardıma ihtiyacı olanlara engel olunmaması için 112 numarasının asılsız aramalarla meşgul edilmemesi çağrısında bulundu. Toplantının ardından, Vali Dağlı 112 Acil Çağrı Merkezi personeli ile Kovid19 Bilgi ve Danışma Merkezinde görevli sağlık personeli ve öğretmenlere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

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