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Ertuğrul Sağlam: 10 yıllık Süper Lig hasretini dindirmek için çalışıyoruz

DHA

Ertuğrul Sağlam: 10 yıllık Süper Lig hasretini dindirmek için çalışıyoruz


Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN,(DHA)Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Herkes iyi bilsin ki ne yapıyorsak; takımımızın başarısı, menfaati ve taraftar ile camiamızın bu 10 yıllık Süper Lig hasretini dindirmek, sona erdirmek için yapıyoruz. Bunu da birlikte başaracağız" dedi.
Spor Toto 1'inci Lig´in 22´nci haftasında 46 puanla 2´nci sırada bulanan Yılport Samsunspor, yarın 19 Mayıs Stadyumu´nda oynayacağı Eskişehirspor maçın hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri´nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan teknik direktör Ertuğrul Sağlam, birbirinden önemli 12 tane final maçının olduğunu söyledi.
Cumartesi günü deplasmanda kazandıkları İstanbulspor galibiyetini değerlendiren Ertuğrul Sağlam, "Zorlu bir mücadeleyi geride bıraktık. Allah´a şükür kayıp yaşamadık. 2 bölüm olarak değerlendirdiğimiz maçı, geçtik. İlk yarıyı biz daha iyi oynadık. 2'nci yarıda ise İstanbulspor´un daha oyunu ele aldığı, pozisyon bulduğu bir maç oldu. Son bölümde biz de bazı pozisyonları değerlendiremedik. Rakibimize karşı kazanmak önemliydi. Kazanıp, yolumuza devam ettiğimiz için mutluyuz. Sadece küçük bir avantajı elimize geçirdik. Bundan sonra oynayacağımız 12 final maçı var. Hepsi de birbirinden önemli. Hepsini birbirinden değerli rakiplerle oynayacağız" diye konuştu.
"YOLUMUZA KAYIPSIZ DEVAM ETMENİN KEYFİNİ YAŞAYACAĞIMIZI İNANIYORUM"
Yarın kendi sahalarında karşılaşacakları Eskişehirspor maçını da değerlendiren Sağlam, "Çok değerli bir 3 puan maçı olan Eskişehirspor maçını da yarın oynayacağız. Rakibimiz genç, dinamik bir takım. Özellikle skor dezavantajı oluşmadığı her dakika daha iyi oynayabilen, mücadele eden ve oyuna tutunan bir yapıları var. Önde kontra atak oyununa uygun futbolcuları da var. Yarın bizi çok dirençli, genç ve dinamik bir takım bekliyor. Biz de rakibimizin bu özelliklerini ortadan kaldırabilecek, ofansif anlamda daha üretken ve fazla pozisyon üretebileceğimiz, bunları da erkenden değerlendirebileceğimiz organizasyonları uygulamamız gerekiyor. Eskişehirspor maçında oyuncularımız, şampiyon takımının şampiyon oyuncuları gibi sorumluluk alıp, mücadele edecekler. Futbolun doğrularını sahaya yansıtıp, inşallah herhangi bir kayba uğramadan şampiyonluk yolundaki 12 finalden 1 tanesini daha atlatacağımıza inanıyorum. Sonrasında önemli bir maçımız daha var. Yarınki maçta baştan sona kadar olaya konsantre olmuş, olayı yaşayan, camianın beklentisinin bilincinde hareket eden bir grup olarak mücadele vereceğiz. İnşallah iyi mücadele ve iyi futbol ile kazanıp, yolumuza kayıpsız devam etmenin keyfini yaşayacağımızı inanıyorum" şeklinde konuştu.
"10 YILLIK SÜPER LİG HASRETİNİ DİNDİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
Camianın 10 yıllık Süper Lig hasretini dindirmek için çalıştıklarını ifade eden Sağlam, "Eskişehirspor maçında rotasyonlu bir kadro görebiliriz. Cezalı oyuncumuz var. Hafif sakatlığı olanlar var. Devre arasında gelip de fiziksel olarak eksikliklerini tamamlayanlar da var. Bunların hepsini değerlendirip, yarın bize katkı sağlayacak, zorlu engeli geçmemize yardımcı olacak 11 ile sahaya çıkacağız. Biz rakibe göre, sisteme göre ve oluşan şartlara göre zaman zaman kimsenin beklemediği değişiklikleri de yapabiliyoruz. 2 hafta önce kadroda olmayan Guido Koçer´i İstanbulspor maçında ilk 11´de başlattık. Bu gibi değişiklikleri bundan sonraki süreçte de yapabiliriz. Herkes iyi bilsin ki ne yapıyorsak; takımımızın başarısı, menfaati ve taraftar ile camiamızın bu 10 yıllık Süper Lig hasretini dindirmek, sona erdirmek için yapıyoruz. Bunu da birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Ertuğrul Sağlam'ın açıklamaları
-İdmandan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ
2021-02-23 16:51:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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