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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

5 lira vermeyen güvenlik görevlisini bıçaklayan şahıs tutuklandı

İHA

5 lira vermeyen güvenlik görevlisini bıçaklayan şahıs tutuklandı

Samsun'da parkın kenarında yürürken gördüğü özel güvelik görevlisinden istediği 5 lirayı alamayınca bıçakla yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Fuar Caddesi Gar Park yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, SAMGAZ'da güvenlik görevlisi olarak çalışan 39 yaşındaki M.Y. tramvaya binmek için işe giderken parkın yanında yaya olarak yürüdüğü sırada yanına gelen önceden tanımadığı S.T. adlı şahıs kendisinden 5 lira para istedi. Yoluna devam eden M.Y.'ye bıçakla saldıran S.T., özel güvenlik görevlisini sırtından, omzundan ve baldırından olmak üzere 3 yerinden bıçaklayıp kovaladıktan sonra da kaçtı. Saldırganın elinden kaçarak bir işyerine sığınarak kurtulan yaralı M.Y. neye uğradığını şaşırdı. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yaya olarak kaçan S.T., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli Yunus ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. M.Y.'yi bıçaklarken kendisi de elinden yaralandığı ortaya çıkan S.T., polis tarafından olay yerinde ambulansta müdahale edilen yaralı M.Y.'nin yanına getirerek teşhis yaptırıldı. Yaralı kendisini bıçaklayanın bu kişi olduğunu söyledi. Elinden yaralı olan saldırgan S.T.'ye aynı ambulansta görevliler tarafından olay yerinde müdahale edildi. Bıçaklı saldırgan kendisini teşhis eden ambulanstaki yaralıya seslenerek, "Benden şikayetçi olma" demesi dikkat çekti. Yaralı özel güvenlik görevlisi M.Y. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, S.T. ile sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosuna götürüldü. S.T.'nin özel güvenlik görevlisi M.Y.'yi bıçakladıktan sonra kovalarken ve olay yerinden kaçarken güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Cinayet Bürosundaki sorgulanması tamamlanan S.T. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.T. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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