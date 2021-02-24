Kazara ateş aldığı iddia edilen arkadaşının tüfeğinden çıkan saçmalarla öldü

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VEZİRKÖPRÜ (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde sincap avına giden Mert Zorlu (15), aynı yaştaki arkadaşı R.A´nın elindeki tüfeğinin kazara ateş alması sonucu başından vurularak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili R.A., gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Karkucak Mahallesi´nde meydana geldi. Mahallenin Eğrek mevkiinde sincap avına çıkan arkadaş grubundaki R.A'nın elindeki tüfek, iddiaya göre kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların başına isabet ettiği Mert Zorlu olay yerinde hayatı kaybetti. Olayla ilgili R.A., jandarma tarafından gözaltına alındı. Otopsisi tamamlanan Zorlu´nun cenazesi, ilçede toprağa verildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN

2021-02-24 14:59:03



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