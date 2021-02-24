Kafede silahlı saldırıda yaralandı, polis çilingir yardımıyla kapıyı açınca olay ortaya çıktı

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Samsun’da bir kafede silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik olurken, polis şüphe üzerine kafenin kapısını çilingir yardımıyla açınca olay ortaya çıktı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Çitlik Mahallesi Lise Caddesi üzerinde bulunan bir kafede saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan İ.Ş.M.(39) bacağından yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan İ.Ş.M. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek burada ameliyata alındı.

112 ekiplerinin yaralıyı aldığı bölgeye polis sevk edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri yaralının alındığı yerde bulunan ve kapısı kilitli olan bir kafeden şüphelenerek kafe sahibinin anne ve babasını olay yerine çağırdı. Polis ekipleri daha sonra da çilingir yardımıyla kafenin kapısını açıp içeri girdiği, ekiplerce kafenin içinde yapılan incelemede tabancaya ait boş kovanlar ve mermiden kırılan cam ile isabet ettiği yer tespit edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Silahlı saldırganın kimlik tespitine ve yakalanmasına çalışılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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