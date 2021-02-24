Kafede silahlı saldırıda yaralandı, polis çilingir yardımıyla kapıyı açınca olay ortaya çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kafede silahlı saldırıda yaralandı, polis çilingir yardımıyla kapıyı açınca olay ortaya çıktı

İHA

Kafede silahlı saldırıda yaralandı, polis çilingir yardımıyla kapıyı açınca olay ortaya çıktı

Samsun’da bir kafede silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik olurken, polis şüphe üzerine kafenin kapısını çilingir yardımıyla açınca olay ortaya çıktı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Çitlik Mahallesi Lise Caddesi üzerinde bulunan bir kafede saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan İ.Ş.M.(39) bacağından yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan İ.Ş.M. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek burada ameliyata alındı.
112 ekiplerinin yaralıyı aldığı bölgeye polis sevk edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri yaralının alındığı yerde bulunan ve kapısı kilitli olan bir kafeden şüphelenerek kafe sahibinin anne ve babasını olay yerine çağırdı. Polis ekipleri daha sonra da çilingir yardımıyla kafenin kapısını açıp içeri girdiği, ekiplerce kafenin içinde yapılan incelemede tabancaya ait boş kovanlar ve mermiden kırılan cam ile isabet ettiği yer tespit edildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Silahlı saldırganın kimlik tespitine ve yakalanmasına çalışılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Korona tedavisi gören Sağlık Müdürü Oruç, taburcu oldu
YEREL HABERLER Korona tedavisi gören Sağlık Müdürü Oruç, taburcu ...
Bafra'da çıkan yangında 2 katlı ev küle döndü
YEREL HABERLER Bafra'da çıkan yangında 2 katlı ev küle döndü
Suç makinesi jandarma dedektifleri tarafından yakalandı
YEREL HABERLER Suç makinesi jandarma dedektifleri tarafından ...
Samsun’da göl içinde fark edilen silah polisi alarma geçirdi
YEREL HABERLER Samsun’da göl içinde fark edilen silah polisi alarma ...
Memur-Sen'den 28 Şubat açıklaması
YEREL HABERLER Memur-Sen'den 28 Şubat açıklaması
Kılıç: "Daha temiz bir Terme için çalışıyoruz"
YEREL HABERLER Kılıç: "Daha temiz bir Terme için çalışıyoruz"
Kavak Belediyesi’nden greyder operatörüne ödül
YEREL HABERLER Kavak Belediyesi’nden greyder operatörüne ödül
Türkiye'de her 4 vakadan 1'i Karadeniz Bölgesi'nde Türkiye'deki vakaların yüzde 24'ü Karadeniz Bölgesi'nde
YEREL HABERLER Türkiye'de her 4 vakadan 1'i Karadeniz ...
19 Mayıs Belediyesi sigaraya savaş açtı
YEREL HABERLER 19 Mayıs Belediyesi sigaraya savaş açtı
Vaka sayılarının yükselişe geçtiği Samsun´da dikkat çeken kalabalıklar
YEREL HABERLER Vaka sayılarının yükselişe geçtiği Samsun´da dikkat ...
Maske kullanımında dikkat edilecek hususlar
YEREL HABERLER Maske kullanımında dikkat edilecek hususlar
5 lira vermeyen güvenlik görevlisini bıçaklayan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER 5 lira vermeyen güvenlik görevlisini bıçaklayan şahıs ...
Çalışmayan aracını ateşe verdi, sönene kadar başında bekledi
YEREL HABERLER Çalışmayan aracını ateşe verdi, sönene kadar başında ...
Sincap avına çıkan 15 yaşındaki çocuk kazara vurularak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sincap avına çıkan 15 yaşındaki çocuk kazara ...
Yoldan çıkan araç uçurumdan dereye yuvarlandı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Yoldan çıkan araç uçurumdan dereye yuvarlandı: 2 ...
Jandarma JASAT timine yakalanan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Jandarma JASAT timine yakalanan 3 kişi tutuklandı
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
5 lira vermeyen güvenlik görevlisini bıçaklayarak şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER 5 lira vermeyen güvenlik görevlisini bıçaklayarak ...
Başkan Demir: "2 yılda 2 milyar TL’lik yatırım yaptık"
YEREL HABERLER Başkan Demir: "2 yılda 2 milyar TL’lik yatırım ...
Esnaflar "Gelir Kaybı ve Kira Desteği" hakkında bilgilendirildi Samsun'da 3 bin 500 esnaf kira desteğine hala başvurmadı
YEREL HABERLER Esnaflar "Gelir Kaybı ve Kira Desteği" hakkında ...
Başkan Deveci'den ekiplere teşekkür belgesi Başkan Deveci’den, belediye çalışanlarına teşekkür belgesi
YEREL HABERLER Başkan Deveci'den ekiplere teşekkür belgesi Başkan ...
Ertuğrul Sağlam: 10 yıllık Süper Lig hasretini dindirmek için çalışıyoruz
YEREL HABERLER Ertuğrul Sağlam: 10 yıllık Süper Lig hasretini ...
Ertuğrul Sağlam: “10 yıllık Süper Lig hasretini dindireceğiz”
YEREL HABERLER Ertuğrul Sağlam: “10 yıllık Süper Lig hasretini ...
Çarşambaspor'da Arhavispor mesaisi başladı
YEREL HABERLER Çarşambaspor'da Arhavispor mesaisi başladı