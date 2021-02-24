Veteriner hekim iş yerinde ölü bulundu

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Samsun'da emekli olduğu öğrenilen ve kuşçu dükkanı işleten veteriner hekim iş yerinde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli veteriner hekim olduğu öğrenilen ve bir apartmanın zemin katında kuşçu dükkanı bulunan İlhan Tütüncü (59) iş yerinde yerde yatar halde ölü olarak bulundu. İş yerinde kuş beslediği öğrenilen İlhan Tütüncü'nün yakın zaman içinde de bypass ameliyatı olduğu öğrenildi. Olay yerine polis sevk edildi. İlhan Tütüncü'nün ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tütüncü'nün kesin ölüm sebebini otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. İlhan Tütüncü'nün cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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