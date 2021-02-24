Samsun'da bir iş yerinden 40 bin liralık bakır tel çalındı

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

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Samsun'da bir iş yerine giren hırsız veya hırsızlar, 40 bin liralık bakır telleri çaldı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Şabanoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz hırsız veya hırsızlar, H.C.'ye (55) ait iş yerine geceleyin girerek 40 bin lira değerindeki çuvallar içindeki bakır telleri çaldı. Hırsızlık olayını fark eden iş yeri sahibi polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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