Hizmet binası haczinde son sözü istinaf söyleyecek Atakum Belediyesi, o hacizleri İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı İcra Dairesi, o binalarda ‘kamu hizmeti’ tespit etti

Atakum Belediyesi, ek hizmet binalarına önceki aylarda gelen haciz kararını istinaf mahkemesine taşıdı. Samsun İcra Dairesi tarafından, satışa konu kamu hizmet alanlarının 2’sinde kıymet takdiri talebi reddedildi. Aynı reddin diğer hizmet alanlarıyla da ilgili verilmesi beklenirken son sözü istinaf mahkemesi söyleyecek.

Atakum Belediyesi’nin geçmiş borçları nedeniyle vatandaşların hizmet sağladığı ek hizmet binaları olan taşınmazlara ocak ayında haciz kararı verilmişti. Belediye avukatları, belediye kanununda yer alan “Belediyenin kamu hizmetinde fiilen uygulanan mallarıyla belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim, harç vergileri haczedilemez” maddesine istinaden ‘haczedilemezlik şikayeti’ni yerel mahkemeye iletti. Şikâyeti yerel mahkeme tarafından kabul edilmeyen Atakum Belediyesi de bu defa şikayetini İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı.

Yargıtay kararlarında taşınmazların mahkeme tarafından bilirkişi heyetiyle keşif yapılarak fiili olarak kamu hizmetinde kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesi gerektiği belirtilen dilekçede, yerel mahkemenin kararının kaldırılması ve kamu hizmeti veren binaların keşfedilerek dosyanın yeniden yerel mahkemeye gönderilmesi talep edildi.

Samsun İcra Dairesi, Atakum Belediyesi’ne ait, Taflan’da bulunan Atakum’un sokak ve kaldırımlarında kullanılan kilitli taş parke üretim tesisi ve Mimarsinan Mahallesi’nde bulunan nikah salonu, sanat, kültürel ve eğitim faaliyet alanı, konferans salonu, düğün salonu olarak vatandaşlara hizmet veren ek hizmet binalarında yaptığı incelemede, ilgili binaların kamuya hizmet verdiğini tespit ederek kıymet takdiri talebini reddetti. Her iki ek hizmet binasının satışıyla ilgili son kararı ise istinaf mahkemesi verecek. Atakum Belediyesi’nin haczedilemezlik şikayetine konu olan diğer kamu hizmet alanlarıyla ilgili de karar bekleniyor. Bu taşınmazların içerisinde bir adet su deposu, sosyal ve kültürel tesis alanı ve yerel hizmet faaliyet alanı yer alıyor.

Atakum Belediyesi’nin geçmiş borçlarına karşılık kamu hizmet alanı dışında kalan taşınmazlarına da satış kararı alındı. Atakum sınırları içerisindeki çeşitli konumlarda, çeşitli büyüklükteki arsalar Samsun İcra Dairesi tarafından açık artırma usulü ile satışa çıkarılmasına karar verildi.

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