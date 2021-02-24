Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Burçin Çelik, kapalı yöntem akciğer kanseri ameliyatları 'vats lobektomi’nin hastane kalış süresi ve erken dönemde normal hayata dönüş olmasıyla büyük cerrahi girişimler içinde kullanılmaya başlandığını söyledi.

Medicana Samsun Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Burçin Çelik, kapalı yöntem akciğer kanseri ameliyatları hakkında bilgi verdi. Çelik, "Video yardımlı torasik cerrahide (VATS), göğüs cerrahisi ameliyatlarının video yardımı ile yapılmasıdır ve minimal invaziv girişimdir. Yıllar boyunca açık cerrahi girişimlerle yapılan göğüs cerrahisi ameliyatları günümüzde teknolojinin de gelişmesiyle artık kapalı yöntemlerle de gerçekleştirilmektedir. VATS göğüs cerrahisi ameliyatlarında yıllardır uygulanmakla birlikte son yıllarda akciğer kanseri ameliyatlarında uygun hastalarda tercih edilmektedir. Akciğer kanseri tüm dünyada en sık görülen kanser türüdür. 2008 yılında dünya genelinde 1,6 milyon yeni akciğer kanseri tanısı konulmuş ve bu oran tüm kanserlerin yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturmaktadır. Ülkemizde akciğer kanseri insidansını erkeklerde 74,2/100 bin, kadınlarda 9,3/100 bin olarak bildirmişlerdir. Ayrıca Türkiye'de yıllık beklenen yeni olgu sayısı 30 bindir. Bunların yaklaşık yüzde 82'si küçük hücre dışı akciğer kanseri olup bunların da yüzde 27'si ameliyat edilebilir hastalardır. Erken evre akciğer kanserinin cerrahi tedavisinde VATS tercih edilebilir. VATS ile daha az travma ve ağrı, daha hızlı taburculuk ve daha iyi kozmetik sonuçlar elde edilmektedir” dedi.



VATS Lobektomi ameliyatının avantajları

VATS lobektomi ameliyatının büyük cerrahi girişimlerinde kullanılmaya başlandığını söyleyen Prof. Dr Çelik, “Minimal invaziv torasik girişimler sayesinde morbidite ve mortalitede azalma, kısa hastane kalış süresi ve erken dönemde normal hayata dönüş olmasıyla büyük cerrahi girişimler içinde kullanılmaya başlanmıştır. Video yardımlı torasik cerrahi minimal invaziv bir girişim olup açık cerrahi girişimlerle cerrahi ilkeler aynıdır ancak cerrahi teknik farklıdır. Bu girişimle tanısı bilinmeyen akciğer lezyonlarının örneklenmesi yoluyla akciğer kanserinin tanısının elde edilmesini sağlayabilir ve erken evre akciğer kanserinin cerrahi tedavisinde tercih edilebilir” diye konuştu.

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