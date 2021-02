Ramil Hasan: "Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkiler diğer Türk devletlerine örnek olacak" Hocalı Katliamı’nın yıldönümünde SAMÜ’de "Karabağ Zaferi" konuşuldu

Azerbaycan Milletvekili Ramil Hasan, "Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkiler diğer Türk devletlerine örnek olacaktır. Olumlu yansımalar Türk devletleri içerisinde yankı uyandırmıştır" dedi.

Samsun Üniversitesi Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSAM) tarafından “Karabağ’da Zafer Sonrası: Yeni Süreçte Kardeş AzerbaycanTürkiye Stratejik İşbirliği” konulu konferans gerçekleştirildi. Konferansta konuk olarak Azerbaycan Milletvekili, eski Türk Konseyi Genel Sekreteri ve Büyükelçi Ramil Hasan yer aldı.

Hocalı Katliamı’nın 29. yıldönümünde online platformlar üzerinden canlı yayınlanan konferansın moderatörlüğünü Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın üstlendi. Azerbaycan Milletvekili, eski Türk Konseyi Genel Sekreteri ve Büyükelçi Ramil Hasan’ın konuk olduğu programda Karabağ’daki Azerbaycan zaferi ve Türkiye ile olan ilişkiler ele alındı.



Rektör Aydın: “Azerbaycan’da soykırım yapanların yargılanmaması büyük soru işareti”

Açılış konuşmasını yapan SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, “Azerbaycan’ın askeri ve diplomatik zaferi ve bağımsızlığının tescili ile sonuçlanan bu onurlu mücadele hem ülkemiz hem halkımız tarafından da en içten duygularla desteklenmiştir. Bu şerefli mücadelenin sonucunda hem haksız Ermeni işgaline son verilmiş hem de bölgeye huzur ve barış getirilmiştir. Hocalı Katliamı’nda şehit düşen kardeşlerimizin ise ruhuna ferahlık gelmiştir. Üzerinden 29 yıl geçmesine rağmen bu soykırımı gerçekleştirenlerin yargılanmaması ise büyük bir soru işaretidir. Bu insanlık suçuna karışanların uluslararası mahkemelerde yargılanmaları ve cezalandırılmaları gerekmektedir. Azerbaycan vatandaşı kardeşlerimizin daima yanında ve destekçisi olan bizlerin de bunu takip etmeleri gerekmektedir. Uluslararası kamuoyunun düşündürücü suskunluğuna karşı bizler seslerimizi yükseltmeliyiz. Ülkemiz ve milletimiz her zaman mazlum ve haklıların yanında yer almalı, Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklarının iade edilmesi için takipçi olmalıdır. Menfur Hocalı Katliamı’nın 29. yıldönümünde kardeş Azerbaycan halkının acılarını paylaşıyor, Hocalı’da soykırım ve katliam suçunu işleyen işgalci Ermenistan güçlerini şiddetle kınıyorum. Şehit olan tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, tüm Azerbaycan halkına ise başsağlığı diliyorum” dedi.



Ramil Hasan: “Türkiye'nin gücü Azerbaycan'a güç katıyor”

Ardından konuşan Ramil Hasan, “Samsun Üniversitesi'ne bu program için teşekkür ediyorum. Kardeş Türkiye ile ilişkilerimiz Karabağ Zaferi'nin ardından daha da gelişti. Karabağ konusunda Birleşmiş Milletler’in ‘işgal sona ermeli’ çağrısına rağmen herhangi bir adım atılmadı. Azerbaycan kendi göbek bağını kendisi kesmek zorunda kaldı. Allah bu topraklar uğrunda canlarını vermiş şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Azerbaycan eğitim, ekonomi, askeri ve uluslararası düzeyde kendini geliştirdi. Türkiye bu konuda Azerbaycan'ın yanında bulundu. Bu çalışmalar başarılı şekilde gerçekleşince zafer bizimle geldi. Zaferin ardından gerçekleştirilen törenlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan burada yer aldı. Bu bizim kardeş olduğumuzun göstergesidir. Türkiye Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar, şehit olan bir askerimizin ailesini arayarak başsağlığı diledi. Bunu başka hangi ülkeden görebilirsiniz? Türkiye ile kara ulaşımının hayata geçirilmesi planlanıyor. İlk önce karayolu ardından ise demiryolu projeleri geliştiriliyor. Nahcivan üzerinden gerçekleştirilecek bu koridor sayesinde Türkiye'den arabanıza bindiğinizde Bakü'ye hiçbir zorlukla karşılaşmadan ulaşabileceksiniz. Ne Azerbaycan 1993'teki Azerbaycan, ne Türkiye 1993'teki Türkiye. Milletler arzu eyler liderler yapar. Her iki kardeş devletin birlik ve berberliğinin, her iki devlete de faydası olacağı inancına sahip liderlere sahip olmak çok önemlidir. Gelecek nesillerimiz bu kardeşlikten gurur duyacaklar. Azerbaycan'ın gücü Türkiye'ye, Türkiye'nin gücü ise Azerbaycan'a güç katıyor. Bu ilişki ise milletimize güç katıyor.



“SİHA'lar Azerbaycan'a büyük katkı sağladı”

Türk SİHA’larının büyük katkı sağladığına da değinen Hasan, şunları söyledi:

“Karabağ'ın kalkınması için Türkiye'yle beraber hareket ediyoruz. Karabağ'ı yapılandırma projesinde Türk şirketleriyle çalışıyoruz. Türkiye ile 15 milyarlık ticaret anlaşması imzalandı. Ayrıca birçok alanda daha Türkiye ile anlaşmalar var. Uluslararası alanda beraber ve ortak faaliyet çalışmaları yürütüyoruz. Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkiler diğer Türk devletlerine örnek olacaktır. Olumlu yansımalar Türk devletleri içerisinde yankı uyandırmıştır. Ekonomik anlamda, ülkelerimizin daha fazla hareket edebilmeleri için Karabağ Zaferi'nin bir çok katkısı olmuştur. Değerli Selçuk Bayraktar'ın proje sahibi olduğu SİHA'lar Azerbaycan'a büyük katkı sağladı. Azerbaycan'da başarılı gençlerimiz bu konuda katkı sağlamak istiyor. Sayın Bayraktar'ın bu girişimleri Azerbaycanlı gençlerde bir heves uyandırdı. Samsun Üniversitesi ile birlikte karşılıklı ilişkiler kurmanın büyük bir fayda sağlayacağını düşünüyorum. Öğrenci ve akademik personel anlamında değişim programlarının olması bizlere çok büyük fayda sağlayacaktır.”

Ramil Hasan, bu anma dolayısıyla düzenlenen programa katılmaktan mutluluk duyduğunu ve teşekkürlerini iletti. Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ise Ramil Hasan'ı Samsun Üniversitesi'ne davet etti.

Konferans soru cevap bölümüne geçildikten sonra son buldu.

