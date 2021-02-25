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İnşaat mühendislerinden 'şantiye şefliği' açıklaması

İHA

– İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Samsun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Öncü, şantiye şefliği görevinin tam zamanlı bir görev olduğunu ve birden fazla şantiyede yapılamayacağını söyledi.

İnşaat mühendislerinden 'şantiye şefliği' açıklaması

– İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Samsun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Öncü, şantiye şefliği görevinin tam zamanlı bir görev olduğunu ve birden fazla şantiyede yapılamayacağını söyledi.
Şantiye şefliği; yapı üretimi veya mimarlıkmühendislik hizmeti gerektiren herhangi bir imalatın plan, proje, resim ve hesaplarına, fen ve sanat kurallarına, genel şantiye organizasyonu işlerine dair teknik mevzuata uygun olarak yürütülme ve denetlenme işi olarak biliniyor. İMO Şube Başkanı Cevat Öncü, bugün oda binasında yapığı basın toplantısı ile şantiye şefliği konusu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Türkiye’nin deprem kuşağında olduğunun altını çizen Cevat Öncü, “Topraklarının yüzde 93’ü aktif deprem kuşağı üzerinde bulunan Türkiye’de, güvenli yapı üretimi ve deprem nedeniyle oluşacak zararların asgariye indirilebilmesi için şantiye şefliği anahtar konumunda yer almaktadır. Şantiye şefliğinin bir başka kilit rolü de şantiye alanında işçi sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasıyla ilgilidir. Ne acıdır ki ülkemiz yıllardır işçi ölümlerinde Avrupa birincisi ve dünya üçüncüsü durumundadır. Bu ölümlerin büyük çoğunluğunun inşaat sektöründe yaşandığı herkesin malumudur. Dolayısıyla, iş kazalarına karşı alınacak önlemlerde müteahhitlerin sorumluluklarını yerine getirmesinin yanı sıra, şantiye şefliğinin yetkin kişilerce yürütülmesi hayati önemdedir. Yapı üretim sürecinde bu denli önemli bir görev olan şantiye şefliği, gerek mevzuatta yer alan, gerekse uygulamada yaşanan eksiklikler ve yanlışlıklar nedeniyle çözümün değil sorunun bir parçası haline getirilmiş, ivedilikle çözüm bekleyen bir alandır. Şantiye şefinin, taşıdığı sorumluluk ve şantiye alanında yüklendiği görevin kapsamı dikkate alındığında şantiyeden hiç ayrılmaması gerektiren bir görevdir. Bir mühendisin 5 ayrı iş yerinde şantiye şefliğini yapma şansı yoktur. Üstelik ilgili mevzuata göre, yapım işinin tek ruhsata bağlı veya toplu yapı niteliğinde olması halinde yapı inşaat alanı sınırı uygulanmamaktadır. Bu koşullarda, nitelikli bir yapım hizmeti sunmak olanaksız hale gelmiştir, gelmektedir” dedi.
Sorunun çözümü için yapılması gerekenleri de sıralayan Öncü, şunları söyledi:
“Odamız tarafından şantiye şefliği ile ilgili hazırlamış olan durum raporu, bu konudaki boşluğu açıkça ortaya çıkarmaktadır. Bu alan kontrolsüz ve sorunludur. Mevcut durumda, işin niteliği ile ilgisi olmayan meslek gruplarının da şantiye şefliği görevini üstlenebildiği, hatta belirli bir kesimin şantiye şefliği görevini yürütecek meslek grubundan olup olmadığı dahi anlaşılamamaktadır. Raporda daha ayrıntılı karşılaştırmalı tablolarla görülebileceği gibi 2020 yılına ait yapı ruhsatı verilerine göre, toplam ruhsatlar içerisinde inşaat mühendisi üyelerimizin üstlendikleri şantiye şefliği oranı yüzde 45,8’dir. Oysa, elektrik tesisatı, mekanik tesisat, restorasyon ve elektrik ile mekanik tesisata ilişkin tadilat ruhsatları dışındaki yapı ruhsatlarında şantiye şefi olarak görevlendirilmesi gereken meslek grupları ilgili yönetmelikte tarif edilmektedir. Sorunun çözümü içi; İstisnai durumlar dışında, her şantiye şefi sadece bir şantiyede tam zamanlı olarak görevlendirilmelidir. Şantiye şefliğinin üstlenilmesinde; yapım işinin konusunun, niteliğinin, büyüklüğünün ve ilgili imalatların oranının dikkate alınması, uygulamaların sonlandırılması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Şantiye şefliği sürekli eğitimi ve mesleki tecrübeyi gerektiren önemli bir görev ve sorumluluktur. Bu görevi yerine getirecek kişilerin ilgili meslek odalarınca verilen eğitimlere katılıp belgelendirilmeleri zorunlu tutulmalıdır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak şantiye şefliği üstlenilmesinin önünü geçilmesi için şantiye şeflerinden oda kayıt belgesi istenmelidir. Şantiye şefleri TMMOB tarafından belirlenen mühendislik asgari ücretinin altında çalıştırılmamalı, hak ve ücretleri yasal güvenceye alınmalıdır.”

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