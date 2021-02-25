OMÜ'ye tam puanla Erasmus Beyannamesi kalite sertifikası

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) tam puanla “Erasmus Beyannamesi” kalite sertifikasıyla ödüllendirildi.
OMÜ proje başlangıcından günümüze başarılı bir şekilde yürüttüğü Avrupa Birliği (AB) destekli Erasmus Değişim Programı deneyimi ile bir kez daha Avrupa Birliği tarafından tam puan ile Erasmus Yükseköğrenim Beyannamesi (ECHE) 20212027 kalite sertifikası almaya hak kazandı.
Uluslararası İlişkiler Birimi ve Erasmus Kurum Koordinatörlüğü'nün bugüne değin gerçekleştirdiği hareketlilik ve organizasyon başarısı sayesinde 100 tam puan alan OMÜ 20212027 dönemi için faaliyetlerine başarılarla devam edecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.