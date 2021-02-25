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Orta Karadeniz’de nüfus arttı, evlilikler azaldı Orta Karadeniz’de evlenme sayıları yüzde 20 azaldı

İHA

Orta Karadeniz’de nüfus arttı, evlilikler azaldı Orta Karadeniz’de evlenme sayıları yüzde 20 azaldı

– Orta Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Samsun, Ordu, Sinop ve Amasya illerinde nüfus artarken evlenme sayıları düşüyor. 10 yıl öncesine bakıldığında nüfus daha fazla olmasına rağmen evliliklerde en azı yüzde 21,74 olarak gerçekleşen düşüş tüm bu illerde son 2 yıldır düzenli devam ediyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Evlenme ve Boşanma İstatistikleri 2020 verileri açıklandı. Samsun, Ordu, Sinop ve Amasya illerinde 2019 ve 2020 yıllarında evlenme sayılarında sürekli düşüş yaşandığı ortaya çıktı. Daha önceki yıllarda iniş ve çıkış yapan sayılara 10 yıllık perspektifte bakıldığında azalma eğilimde olduğu fark edildi. 2010 ve 2020 yılları arasında bu illerde en azı yüzde 21,74 en çoğu ise yüzde 25,18 olmak üzere evlenme sayıları düştü. Aynı yıllar arasında ise bu illerde nüfusun arttığı görüldü. Nüfus artarken evlilik sayıları ise düştü.

Amasya’da yüzde 25,18 azaldı
Amasya’da 2020 yılında evlenme sayısı 1827 oldu. Akraba evliliği sayısı ise 26 olarak gerçekleşti. Akraba evliliklerinin toplam içindeki yeri yüzde 1,4 oldu. 2018’de 2 bin 30 evlilik ve 48 akraba evliliği, 2019’da 1990 evlilik ve 51 akraba evliliği gerçekleşmişti. 10 yıl öncesine bakıldığında ise 2 bin 442 evlilik ve 106 akraba evliliği kayıt altına alınmıştı. Evlilikler 10 yılda yüzde 25,18 azaldı. Amasya’nın 2010 yılı nüfusu 334 bin 786 iken 2020’de 335 bin 494 olmuştu.

Sinop’ta yüzde 25,18 azaldı
Sinop’ta 2020 yılında evlenme sayısı 1164 oldu. Akraba evliliği sayısı ise 18 olarak gerçekleşti. Akraba evliliklerinin toplam içindeki yeri yüzde 1,5 oldu. 2018’de 1310 evlilik ve 26 akraba evliliği, 2019’da 1215 evlilik ve 17 akraba evliliği gerçekleşmişti. 10 yıl öncesine bakıldığında ise 1546 evlilik ve 46 akraba evliliği kayıt altına alınmıştı. Evlilikler 10 yılda yüzde 24,7 azaldı. Sinop’un 2010 yılı nüfusu 202 bin 740 iken 2020’de 216 bin 460 olmuştu.

Ordu’da yüzde 23,5 azaldı
Ordu’da 2020 yılında evlenme sayısı 3 bin 986 oldu. Akraba evliliği sayısı ise 65 olarak gerçekleşti. Akraba evliliklerinin toplam içindeki yeri yüzde 1,6 oldu. 2018’de 4 bin 615 evlilik ve 99 akraba evliliği, 2019’da 4 bin 546 evlilik ve 74 akraba evliliği gerçekleşmişti. 10 yıl öncesine bakıldığında ise 5 bin 211 evlilik ve 199 akraba evliliği kayıt altına alınmıştı. Evlilikler 10 yılda yüzde 23,5 azaldı. Ordu’nun 2010 yılı nüfusu 719 bin 183 iken 2020’de 761 bin 400 olmuştu.

Samsun’da yüzde 21,74 azaldı
Samsun’da 2020 yılında evlenme sayısı 7 bin 837 oldu. Akraba evliliği sayısı ise 160 olarak gerçekleşti. Akraba evliliklerinin toplam içindeki yeri yüzde 2 oldu. 2018’de 9 bin 18 evlilik ve 195 akraba evliliği, 2019’da 8 bin 453 evlilik ve 189 akraba evliliği gerçekleşmişti. 10 yıl öncesine bakıldığında ise 10 bin 15 evlilik ve 425 akraba evliliği kayıt altına alınmıştı. Evlilikler 10 yılda yüzde 21,74 azaldı. Samsun’un 2010 yılı nüfusu 1 milyon 252 bin 693 iken 2020’de 1 milyon 356 bin 79 olmuştu.

Ülke ortalamasının üzerinde
Türkiye genelinde 2010 yılında 582 bin 715 evlenme sayısı varken yüzde 16,37 azalışla 2020 yılında 487 bin 270 evlilik yaşandığı görülüyor. Buna göre Orta Karadeniz illerindeki azalışın ülke ortalamasının üzerinde olduğu görülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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