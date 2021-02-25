Havza'da maske denetimi

Samsun’un Havza ilçesinde Kaymakam Metin Yılmaz ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’in katılımı ile Kovid19 tedbirleri kapsamında denetimi ve farkındalık çalışması yapıldı.

İlçenin işlek caddelerinden Şehit Hasan Aktar Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde Havza Kaymakamı Metin Yılmaz ve beraberindekiler esnaflar ve vatandaşlar ile sohbet ederek Kovid19, maske kullanımı, sosyal mesafe ve uyulması gereken tedbirler hakkında bilgiler verdi.

Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, “HES kodu, sosyal mesafe ve maske artık hayatımızın birer gerçeği. Kurallara uymak hem kendi hem de yakınlarımızı korumak adına önemli” dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Bizler üzerimize düşeni sonunda kadar yapacağız. Halkımızın da bizlere alınan tedbir kararlarına uyarak destek vermeleri önemli. Bu iş toplumun sadece bir tarafının yapacağı mücadele ile bitmez. Bu sıkıntının bir an evvel atlatılması için top yekun mücadele önemli" diye konuştu.

Denetime İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Özkan Parlak, İlçe Sağlık Müdürü Nevin Vural ile emniyet ve zabıtalar da katıldı.

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