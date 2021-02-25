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Canik’te kaçak yapıların önüne geçilecek Başkan Sandıkçı: “Kaçak yapılaşmayı önlemekte kararlıyız”

İHA

Canik’te kaçak yapıların önüne geçilecek Başkan Sandıkçı: “Kaçak yapılaşmayı önlemekte kararlıyız”

Canik Belediyesi, hem kaçak yapılaşmanın önüne geçmek hem de ilçenin çarpık kentleşmeden uzak, yöresel dokuya uygun bir şekilde daha güzel yerleşim yerlerinin oluşması için çalışmalarını sürdürüyor.
2014 yılında köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerleri için yeni tip proje uygulamasının devam ettiğini belirten belediye yetkilileri, hem kaçak yapılaşmayı önlemek hem de kent estetiği açısından, arsasına, tarlasına ev yapma düşüncesinde olan vatandaşların Yapı Kontrol Müdürlüğü’nden ücretsiz yeni tip projeleri temin edebileceklerini belirtti. Yeni imar affı söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını da ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, birikimlerini kaybetmek istemeyenlerin kaçak yapıyı teşvik edenlere itibar etmemeleri konusunda vatandaşları uyardı.
2018 yılından sonra yapılan yapılarla ilgili imar barışından yararlanmalarının kanunen mümkün olmadığını vurgulayan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın özellikle tarım arazilerinin imara açılmayacağı konusunda kesin talimatları olduğunu, 14 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kanunla birlikte kaçak inşaat cezalarının da yüzde 180 artırıldığını belirtti.
Başkan Sandıkçı, özellikle ev yapma düşüncesiyle arazi satın almayı düşünenlerin belediyenin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden aldıkları yerin imarını sorgulatmalarını ve Yapı Kontrol Müdürlüğü’nden yapılabilecek yapılarla ilgili bilgi alınması tavsiyesinde bulunarak, şunları söyledi:
“Vatandaşlarımız bir adım atacakları zaman belediyemizin ilgili birimlerinden çok kolay bir şekilde bilgi alabilirler. Ayrıca vatandaşlarımızın istifadesine ücretsiz olarak sunduğumuz yeni tip projesi hazırladık. Arsasına, tarlasına ev yapmak isteyen vatandaşlarımız Yapı Kontrol Müdürlüğü’müze gelerek ücretsiz yeni tip projeleri temin edebilirler.”

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