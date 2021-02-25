Atakum’da sıkı korona virüs denetimi

Atakum Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerini sıklaştırdı.

Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız ile Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Okan Saral; Atakum İlçe Emniyet Müdürü Hanefi Kabaoğlu, Atakum İlçe Sağlık Müdürü Ömer Barış Çankaya, Atakum İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yener Günay eşliğinde korona virüs denetimi gerçekleştirdi. Atakum’da denetimlere her zaman çok önem verildiğini söyleyen Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, Atakum Belediyesi ekiplerine özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.



“Tedbirlere uymak hayati önem taşıyor”

Market, banka, pazaryeri gibi yurttaş yoğunluğunun yaşandığı noktalarda gerçekleşen denetimlerde vatandaşlara salgınla mücadeleye yönelik alınması gereken tedbirler hatırlatılırken, işletmelere yönelik denetimlerde içeride aynı anda bulunabilecek kişi sayısı ve çalışma saatleri kısıtlamalarına yönelik uyarılarda bulunuldu, klima ve filtreleme sistemlerinin bakımı ve filtre değişimlerinin düzenli olarak yapılıp yapılmadığı denetlendi. Denetlemelerin aynı hassasiyette devam edeceğini belirten Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Okan Saral, “Kentimizde salgınla mücadele çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyoruz. Zabıta memurlarımız yurttaşlarımıza uygulanması gereken maske, mesafe ve temizlik tedbirlerini hatırlatarak, virüsün kentimizde yayılımına neden olacak eylemleri bertaraf etmek ve halk sağlığını korumak için gayret gösteriyor. Bizler aynı gayret ve hassasiyeti yurttaşlarımızdan da bekliyoruz. Samsun Valiliğimiz, Atakum Kaymakamlığımız, İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ve diğer kamu kuruluşlarıyla, mahalle muhtarlarımızla ve meslek odalarımızla koordinasyon halindeyiz. Hepimiz için tedbirlere uymak hayati önem taşıyor. Denetimlerimize aynı yoğunlukta devam edeceğiz” diye konuştu.

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