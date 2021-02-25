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Samsun’da 2020'de 7 bin 837 evlilik, bin 830 boşanma Samsun bin 830 boşanma ile Türkiye'de 20. sırada

İHA

Samsun'da 2020 yılında 7 bin 837 evlilik, bin 830 boşanma gerçekleşti.

Samsun’da 2020'de 7 bin 837 evlilik, bin 830 boşanma Samsun bin 830 boşanma ile Türkiye'de 20. sırada

Samsun’da 2020 yılında 7 bin 837 evlilik, bin 830 boşanma gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü, 2020 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerinden Samsun ile ilgili bir basın bülteni yayımladı. Yayımlanan bültende evlenme ve boşanma sayıları ile evlilik yaş ortalamasına da değinildi.

Samsun'da 2020 yılında 7 bin 837 evlilik gerçekleşti
Türkiye genelinde evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10,1 azalarak 2020 yılında 487 bin 270 oldu. Samsun'da bu sayı bir önceki yıla göre yüzde 7,3 azalarak 7 bin 837 oldu. Evlenme sayılarında İstanbul 85 bin 763 evlilik ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 30 bin 205 evlilik ile Ankara ve 26 bin 87 evlilik ile İzmir izledi. En az evlilik ise 351 evlilik ile Tunceli'de gerçekleşti. Samsun 7 bin 837 evlilik ile iller sıralamasında 16. sırada yer aldı. Türkiye genelinde kaba evlenme hızı binde 5,84 olurken Samsun'da kaba evlenme hızı binde 5,80 oldu. Kaba evlenme hızının 2020 yılında en yüksek olduğu il, binde 7,14 ile Adıyaman oldu. Samsun ili binde 5,80 ile iller sıralamasında 35, sırada yer aldı.

Samsun'da ortalama ilk evlenme yaşı damatta 27,6, gelinde 25,1 ve ilk evlenme yaş farkı 2,5 oldu
Türkiye’de ortalama ilk evlenme yaşı, 2020 yılında erkekler için 27,9, kadınlar için 25,1 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,8 yaş olarak gerçekleşti. Samsun'da ortalama ilk evlenme yaş erkekler için 27,6, kadınlar için 25,1 ve ilk evlenme yaş farkı 2,5 oldu.

Samsun'da 2020 yılında bin 830 boşanma gerçekleşti
Türkiye genelinde boşanan çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 13,8 azalarak 2020 yılında 135 bin 22 oldu. Samsun'da bu sayı bir önceki yıla göre yüzde 19,5 azalarak bin 830 oldu. Boşanma sayılarında İstanbul 27 bin 323 boşanma ile ilk sırada yer aldı. En az boşanma ise 35 boşanma ile Bayburt'ta gerçekleşti. Samsun bin 830 boşanma ile bu sıralamada 20. sırada yer aldı. Türkiye genelinde kaba boşanma hızı binde 1,62 olurken Samsun'da kaba boşanma hızı binde 1,35 oldu. Kaba boşanma hızının 2020 yılında en yüksek olduğu il, binde 2,47 ile Antalya oldu. Samsun binde 1,35 ile iller sıralamasında 46. sırada yer aldı.

Samsun'da boşanmaların yüzde 32,1’i evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşti
Türkiye genelinde boşanmaların 2020 yılında yüzde 35,3’ü evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 20,7’Si ise evliliğin 610 yılı içinde, yüzde 15,9’u evliliğin 1115 yılı içinde ve yüzde 28’i ise evliliğin 16. ve daha fazla yılında gerçekleşti. Samsun'da ise boşanmaların 2020 yılında yüzde 32, 1'i evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 20,7’si evliliğin 610 yılı içinde, yüzde 16,8’i evliliğin 1115 yılı içinde ve yüzde 30,4’ü ise evliliğin 16. ve daha fazla yılında yaşandı. Samsun'da boşanmaların 35 tanesi evliliği bir yılı dolduramadan gerçekleşti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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