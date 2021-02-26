Samsunspor’un namağlup serisi 10 maça çıktı Kırmızı-beyazlılar son 10 maçta 9 galibiyet 1 beraberlik aldı

Spor Toto 1. Lig’in iddialı takımlarından Samsunspor, son 10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik alarak namağlup serisini devam ettirdi.

Bu sezon yükseldiği Spor Toto 1. Lig’de iyi bir sezon geçiren Samsunspor, son haftalardaki performansı ile parmak ısırtıyor. Ligde oynadığı son 10 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen kırmızıbeyazlılar, söz konusu müsabakaların 9’unu kazandı, 1’inde ise berabere kaldı. Bu 10 mücadelede rakip filelere 25 gol atan Samsunspor, kalesinde ise 8 gol gördü.

Ligin 13. haftasında deplasmanda 30 kaybettikleri Bursaspor maçının ardından seri yakalayan Samsunspor, sırasıyla Balıkesirspor’u dış sahada 31, Boluspor’u evinde 10, Ankaraspor’u deplasmanda 21, Adanaspor’u evinde 21 ve Altay’ı da sahasında 10 yendi. Kural hatası iddiasıyla gündeme gelen İstanbul'daki olaylı Ümraniyespor maçı ise deplasmanda 22 sona erdi. Daha sonrasında Samsun temsilcisi, Bandırmaspor’u evinde 31, Akhisarspor’u deplasmanda 41, şampiyonluk mücadelesi veren İstanbulspor’u da dışarıda 10 ve Eskişehirspor’u da kendi sahasında 61 yendi.

Geride kalan 23 haftada 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan kırmızıbeyazlılar, 49 puanla lider Giresunspor’un 4 puan arkasında zirve takibini sürdürdü. Samsunspor, geride kalan haftalarda 41 gol bulurken, kalesinde ise 21 gol gördü.

Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Pazar günü saat 13.30’da Keçiören Aktepe Stadyumu'nda ligin iddialı takımlarından Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Müsabakayı hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek.

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