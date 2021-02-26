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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da ihracat ithalatı solladı

İHA

Samsun’da ihracat ithalatı solladı

Samsun’da 2021 yılı Ocak ayında ihracat 69,8 milyon dolar, ithalat ise 50,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 15 milyar 45 milyon dolar, ithalat yüzde 5,9 azalarak 18 milyar 79 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Samsun’da ise ihracat ithalatı solladı. Samsun’da Ocak ayında ihracat 69,8 milyon dolar, ithalat 50,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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