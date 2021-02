Gençlere Avrupa kapılarını açacak proje imzalandı Başkan Demirtaş, istihdama nitelikli eleman yetiştirecek iş protokolünü imzaladı

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, gençlere Avrupa kapılarını açacak olan Erasmus+ Leanordo Da Vinci projesinin proje ortaklarıyla karşılıklı iş protokolünü imzaladı.

Başkanlık makamında gerçekleşen iş birliği imza protokolüyle gençlere Avrupa kapıları açıldı. Proje kapsamında Avrupa'daki şirketlerin ihtiyaç duyduğu personelin eğitilmesi ve şirketlere personel sağlanmasına yönünde proje ortağı danışmanlık firması ve İlkadım Belediyesi ArGe Müdürlüğü tarafından sürdürülen projeyle Avrupa Birliği ülkelere nitelikli eleman gönderilmesi hedefleniyor. Başkanlık makamında gerçekleşen imza protokolü İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ve danışmanlık CEO’su Atilla Kaya’nın attığı imzalar sonrası proje ilk adımda hayata geçti.



“Projemiz desteklerinde ötürü teşekkürü borç biliyorum”

İmza protokolü öncesi proje hakkında Başkan Demirtaş’a bilgiler veren Atilla Kaya, “İlk olarak inşaat sektöründe çalışacak inşaat işçisi (beden işçisi) ve bu kişilere ek olarak üniversitelerin inşaat ile ilgili 2 veya 4 yıllık bölümlerinden mezun kişiler programa başvurabilecek. Gerekli kriterlere uyan katılımcılar Almaya’nın Hamburg kentinde istihdam edilecek. Programa katılacak kişi sayısı her ay için toplamda 50 kişi olarak belirlenmiş olup 43 kişi şirketimiz tarafından 7 kişi ise İlkadım Belediyemiz tarafından belirlenecek. Başvurular 2021 yılı için her ayın 1’i ile 15’i arası yapılacak talepler İlkadım Belediyesi ArGe Müdürlüğü tarafından alınacak. Yetiştirilen kursiyerler, sektörde kalifiye eleman olarak girebilecek” dedi.



“İstihdam ve performans üreten bir projeye imza attık”

İmzala altına alınan “Mesleki Eğitim ve İstihdam Projesi” hakkında düşüncelerini dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise “İnsana dokunan, istihdam üreten, uzmanlaştıran ve performansa dayalı bir projenin imzasını attık. Özellikle gençlerimizin istihdam edilmesi üzerine elimizde gelen gayreti sürdürmeye devam edeceğiz. İmzalanan projenin itibariyle kalifiye eleman yetiştirme maksadıyla eğitim alacak personeller ihtiyaç duyulan alanlarda yetkinlik kazanacak. Beceri ve kariyerlerindeki başarının devamını da aynı şekilde bu protokolle devam etmek istiyoruz. Diploma sahibi her gencimizi kendi ihtisas alanına uygun iş bulması konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şehrin kalkınması adına elimizde bulunan beşeri sermayenin gücünü doğru kullanarak kentin avantajına çevireceğiz. Çok genç bir nüfusumuz var. Gençlerimizi doğru yönlendirmeliyiz. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” diye konuştu.

