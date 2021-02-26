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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Buz pateni sporcularının gözü madalyada

İHA

Buz pateni sporcularının gözü madalyada

Avrupa Artistik Buz Pateni Challenge Cup Yarışması'na katılan iki milli sporcu Başar Oktar ve Burak Demirboğa, Türkiye’ye madalya ile dönmeyi hedefliyor.
Artistik Buz Pateni Milli Takımı, Hollanda'nın Lahey(Den Haag) kentinde düzenlenen Avrupa Artistik Buz Pateni Challenge Cup Yarışması'nda 2 sporcu ile temsil ediliyor. 2528 Şubat tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada Milli Takım'ın kafile başkanlığını ise Buz Pateni Federasyonu Karadeniz Bölge Sorumlusu Samsunlu eğitimci Davut Numanoğlu yapıyor.

“Gururluyuz, heyecanlıyız”
16 ülkeden 60 kız ve erkek sporcunun yarışacağı turnuvanın buz pateni dünyasında çok büyük önem taşıdığını belirten Numanoğlu, "Buz pateniyle ilgisi olan herkesin gözü 4 gün boyunca bu şampiyonada olacak. Biz de Türkiye olarak milli sporcularımız Başar Oktar ve Burak Demirboğa ile birlikte Avrupa Artistik Buz Pateni Challenge Cup'ta yer almanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Sporcularımız, onların değerli antrenörleri ve teknik ekibimiz ile birlikte ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek üzere buradayız" dedi.

Sporcuların gözü madalyada
Milli Takım Kafile Başkanı Davut Numanoğlu, perşembe günü başlayan şampiyonada Başar Oktar ile Burak Demirboğa'nın senior erkekler kategorisinde cumartesi ve pazar günleri yarışacaklarını da belirterek, "Her 2 sporcumuzun da ülkemize madalyalarla döneceğine inanıyoruz" diye konuştu.

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