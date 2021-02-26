Orta Karadeniz'de ihracat-ithalat rakamları

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü Samsun, Tokat, Çorum, Amasya illeri ocak ayı dış ticaret istatistikleri konusunda bir açıklama yaptı.

Buna göre 2021 yılı Ocak ayında Samsun'da ihracat 69,8 milyon dolar, Tokat'ta ihracat 2,9 milyon dolar. Çorum'da ihracat 344,5 milyon dolar, Amasya'da ihracat 8,2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat Samsun’da yüzde 7,1, Tokat’ta yüzde 7,8, Çorum’da yüzde 295,1 artarken, Amasya’da yüzde 27,5 azaldı.

2021 yılı Ocak ayında Samsun'da ithalat 50,2 milyon dolar, Tokat'ta ithalat 1,4 milyon dolar, Çorum'da ithalat 181 milyon dolar, Amasya'da ithalat 3 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre ithalat Çorum’da yüzde 18.9, Amasya’da yüzde 27,8 artarken, Samsun’da yüzde 20,2, Tokat’ta yüzde 33,4 azaldı.

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