Kaymakamdan korona virüs denetimi

Samsun Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, kurum müdürleri ile birlikte ilçede korona virüs denetimi yaptı.

Korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla alınan tedbirleri denetlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından “Sağlık için, hepimiz için" mottosuyla başlatılan denetimlerde İlçe Kaymakamı Fikret Zaman, esnaflara ve vatandaşlara korona virüsten korunma ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere en üst seviyede uyulmasının önemini vurguladı. İşletme sahiplerine ve vatandaşlara alışveriş esnasında dikkat edilmesi gereken kurallar konusunda uyarılarda bulundu.

Kaymakam Zaman'a İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akar ve Alaçam Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Özyılmaz eşlik etti.

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