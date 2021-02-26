Kılıç: "Can dostlar için daha çok hassasiyet göstereceğiz" Bafra Belediyesi 230 sokak hayvanının bakımını gerçekleştirdi

Pandemi süreci ve içinde kış şartları nedeniyle yiyecek bulması zorlaşan sokak hayvanlarını Bafra Belediyesi unutmadı. 230 sokak hayvanının bakım ve rehabilite işlemlerini üstlendi. İlçenin çeşitli yerlerinde bulunan mama kaplarına da mama, yem ve su takviyesi yaptı.

Kısa sürede salgın haline dönüşen korona virüsü, sadece insanların değil sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkiledi. Bafra Belediyesi, sokak hayvanlarının aç kalmaması için ilçe genelinde periyodik olarak yaptığı mama ve su dağıtımlarını sıklaştırdı. Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’nde tedavi ve beslenme ihtiyaçları giderilen 230 sokak hayvanının yanında kedi ve köpeklerin yoğunlukta olduğu park, bahçe gibi yaşam alanlarına mama ve su dağıtımı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’ni sık sık ziyaret ederek yerinde incelemeler gerçekleştiriyor.

Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'nde 230 sokak hayvanının bakım ve rehabilite işlemlerinin gerçekleştirildiğini belirten Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Can dostlarımıza yönelik olarak periyodik sürdürdüğümüz mama ve su dağıtımını bu süreçte biraz daha arttırdık. Bugün meclis üyemiz Yahya Cömert ile birlikte Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezimizde incelemelerde bulunarak görevlilerimizden bilgi aldık. Sokak hayvanlarımızın rehabilitasyon merkezimizdeki yaşam alanlarını gayet temiz ve bakımlı tutan çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Pandemi süreci ve kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan can dostlarımızın aç ve susuz kalmamaları için bu sıkıntılı süreçte daha çok hassasiyet göstereceğiz" dedi.

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